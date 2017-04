El valor de la literatura infantil

Hoy, 2 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, en honor al escritor danés Hans Christian Andersen, cuyas obras siguen vigentes entre los niños del mundo. Aunque antes que él, otros habían escrito obras para niños y jóvenes, fue Andersen quien logró dirigirse a ellos utilizando técnicas y temas que lo destacan como uno de los escritores más cercanos a los pequeños. Por otro lado, los hermanos Grimm, con un corpus impresionante de cuentos de la tradición oral, abrieron el camino para que el folclore, que siempre había atraído a los niños, pasara a la forma escrita y llegara hasta nosotros.

Hoy en día se habla mucho de la niñez, de los valores; se hacen leyes, se crean organismos que pretenden proteger la infancia porque en ella descansa el futuro del mundo. Sin embargo, los padres, los maestros y aquellos que buscan valorar la infancia descuidan a menudo la práctica, el día a día de valores y actitudes fundamentales que forman al individuo desde su temprana edad. En este sentido, la literatura infantil es un apoyo, un arma fundamental en la formación de la juventud. Andersen, en sus cuentos, se preocupó por ese aspecto formativo, sin caer en lo exclusivamente didáctico. Recordemos El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo.

La literatura para niños y jóvenes ha pasado por distintos momentos. Ella nace de la necesidad de contar, de cantar, de arrullar… en otras palabras de mantener vivo el hilo conductor entre generaciones. La madre arrulla y canta, o al menos lo hacía, a su bebé desde el vientre; las abuelas cuentan historias (¿lo harán hoy?). Sí, definitivamente, todo comienza en el seno del hogar. Esta es una de las grandes responsabilidades de la familia.

En la actualidad, la literatura infantil en nuestro país sigue caminando y creciendo, poco a poco. Existen organizaciones, como la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, parte de la Red Iberoamericana de Academias, que promueven la escritura y la crítica en esta especialidad.

Nos encontramos en un momento muy importante para la literatura infantil en el mundo, sobre todo en Iberoamérica. Se puede decir que hemos llegado a la mayoría de edad. Aquella literatura para niños creada para enseñar, y que se escribía en términos diminutivos ha sido rebasada por una escritura de alta calidad que aspira a ser consumida por chicos y grandes. Ahora los escritores para niños son más conscientes de un público exigente y expuesto de forma permanente a problemas antes considerados de adultos: la muerte, la violencia, la guerra, la discriminación, la pobreza, el sexo, el abuso, la inmigración, el racismo… son temas con los que conviven los chicos. Los escritores para niños, también, abordan estos temas de una manera cada vez más directa, buscando hacer comprender, orientar y preparar a los jóvenes para enfrentar un mundo cada vez más complejo. La escritura infantil puede abordar cualquier tema de actualidad, por más crudo que parezca, siempre y cuando se utilicen los recursos literarios comprensibles y las imágenes adecuadas.

En conclusión, la buena literatura para niños y jóvenes no es solo cuestión de escuelas sino del hogar; no es solo asunto de hábito, sino de necesidad. Los buenos libros abren los caminos de la imaginación para que la realidad, a veces dura y descarnada, transite por espacios estimulantes y prometedores. Un buen libro es un alimento de reserva en momentos de tristeza y angustia. Los buenos libros no solo aportan conocimientos, sino que estimulan la creatividad y crean la reserva de fantasía que hace que cada etapa de la vida, que cada ser u objeto adquiera profundidad y significado.

Ojalá que este 2 de abril incite a la reflexión de padres, maestros, escritores y promotores de lectura sobre la responsabilidad que nos cabe en la formación de niños y jóvenes.