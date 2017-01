La ‘velación premiada’

En Panamá estaremos viviendo una “velación premiada”, una vez se apruebe el proyecto de ley 245 que actualmente se debate en la Asamblea Nacional. El mencionado proyecto pretende legalizar, en su artículo 22, la posibilidad de que los imputados puedan cooperar con los fiscales y, dependiendo de la modalidad de la cooperación, lograr una reducción de pena e incluso, el archivo de la causa sin imputación de cargos.

La justificación es que la medida logrará reducir el hacinamiento carcelario. Este argumento pareciera tener sentido, pero la miopía gubernamental impide vislumbrar que el hacinamiento carcelario no se debe reducir mediante negociaciones con los imputados, sino por la ejecución de una política de Estado para reducir la criminalidad.

Una de las premisas del sistema penal acusatorio es disminuir el poder unilateral de los fiscales bajo un principio de igualdad inter partes, no obstante, el proyecto le otorga a los fiscales amplísimas facultades para negociar con los delincuentes, pues para gozar de los beneficios que este confiere, se requiere haber delinquido, de otra forma no tiene sentido jurídico dejar de ejercer la acción penal, si la persona no está vinculada con el delito investigado.

Y ello es así porque, en caso de confesión, el arreglo debe ser aceptado por el juez, quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de derechos o garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o banalidad. En caso de colaboración “eficaz” el imputado puede negociar una rebaja de pena o no se le formularán cargos.

La nueva fórmula transaccional extrañamente ignora a la víctima y al querellante, porque la negociación solo involucra al juez de la causa, el Ministerio Público y el imputado en compañía de su defensor. Es una aberración jurídica que se negocien las consecuencias y efectos de un delito a espaldas de la víctima o del querellante. Ahora bien, la aprobación de este proyecto estaría creando el beneficio de una “velación premiada” para los delincuentes de cuello blanco que gozan de bienes e imagen mal habidos, insertos en todos los niveles sociales y políticos del país vinculados a los sobornos de Odebrecht.

El informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló con claridad que Odebrecht y sus cómplices conspiraron para proveer, “corruptamente”, cientos de millones de dólares en pago y otros objetos de valor para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influencia a esos funcionarios, partidos y candidatos a fin de obtener y retener negocios en varios países. Sigue diciendo tal informe que es urgente que la opinión pública sepa quiénes son los funcionarios, partidos políticos, miembros de partidos políticos y candidatos políticos que recibieron los sobornos. Entonces, la fauna corrupta es muy numerosa. El germen de la corrupción no solo habitaba en las oficinas públicas, sino que al parecer estuvo infectando candidaturas y partidos políticos. Eso explica el velo, opacidad y parsimonia investigativa con que se ha manejado el tema Odebrecht. Pareciera que la podredumbre está por todo el entramado político y social. Este proyecto de ley puede ser el mausoleo perfecto para enterrar ese cuerpo corrompido y hediondo. Pero, ¿será Odebrecht el único caso de corrupción que el velo de esta ley pretende desvanecer? ¿Qué hubo con las otras obras realizadas por empresas extranjeras con turbios antecedentes financieros y éticos? ¿Todo este entramado será una “velación premiada”?