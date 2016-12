La ventaja de ser amigo de los políticos

Vengo de una familia humilde, por lo que no tuve la oportunidad de estudiar en un colegio privado, algo que al parecer le da oportunidad a la oligarquía para controlar la política y los rumbos del país. Hoy muchos heredan lo que en el pasado sus padres lograron, gracias a su posición económica. Tal es el caso de los allegados al presidente de turno, quien parece que ha nombrado a sus ministros por amistad, en vez de hacerlo por la capacidad profesional de servir y ofrecer a su pueblo lo que realmente necesita.

Por ejemplo, tenemos a un ministro de Obras Públicas que vino de Miami y que en una de las primeras entrevistas que ofreció a un medio televisivo dijo que aplicaría la tecnología para acabar con los huecos tuiteros en las calles de Panamá. Sin embargo, luego de dos años ha firmado contratos millonarios que, con seguridad, ofrecerán una buena comisión, pero los huecos siguen dañando los vehículos y creando tranques.

Tenemos a una ministra de Educación que, por solidaridad con sus maestros, debería haber dejado de cobrar su salario un año completo, y haber vivido de lo que le ofrecieran sus amistades o haber recurrido a un prestamista para llevar el sustento a su casa. Además, premió al pueblo con más de 50 mil “fracasos”. Vamos bien con la educación, el futuro de una nación.

Agua para todos, fue el lema de la campaña presidencial, pero el resultado es agua chocolate, agua que nunca llega; poblaciones y barriadas sin una gota durante días, semanas y meses o años. Jamás pensé que en Panamá, con la mejor agua del mundo, hoy tengamos que comprarla para beber, porque ya no se puede tomar la del grifo, como lo hacíamos de niños.

Otra promesa fue la de comida barata para el pueblo. No soy economista, pero no me cabe en la cabeza que el ministro de Desarrollo Agropecuario no haya sido capaz de crear un mercado en cada uno de los corregimientos del país, para que los productos lleguen directamente del productor al consumidor. Lo que sucede es que se quiere premiar a los amigos importadores.

El colmo de los colmos es la Caja de Seguro Social. Desde que empecé mi vida profesional consideré que esta institución era un potro duro de roer, porque se requiere de mucha inteligencia y capacidad administrativa para lograr los objetivos deseados por sus usuarios. Cada gremio que participa en este monstruo de la salud tiene su importancia, pero el director actual no tiene idea de lo que es ser solidario con los asegurados, con lo que ellos necesitan: medicinas.

Señor presidente, estoy seguro de que el recurso humano poco productivo, sin iniciativa y sin interés no duraría mucho en su fábrica de licores. Por eso, no sé qué espera para tomar la decisión adecuada.

Crecí con la dictadura militar y sé que no es lo mejor para una democracia, pero con Omar Torrijos surgió la clase media, la economía creció, hubo oportunidad para los pobres gracias a una educación efectiva para la empresa privada. Los oligarcas que lo acompañaron lograron mantener su estatus económico, pero había solución para el pueblo.

Panamá es un pueblo noble, no agresivo. En mi época estudiantil salíamos a las calles para reclamar el derecho del pueblo. Gracias a Dios hoy la policía no es la de antes, pero estoy seguro que, de serlo y en la situación actual en que nos encontramos, hubiésemos tenido una nueva dictadura

En fin, solo me resta reflexionar en que no soy amigo del presidente y, quizás por ello, no puedo ayudar a mi pueblo, como lo merece.