La verdadera fundación de Colón

La ciudad de Colón no se fundó ni el 27 ni el 29 de febrero de 1852, tal como fue el debate que se generó desde la primera mitad del siglo pasado. La investigación histórica demostró lo inconsecuente y erróneo de celebrar cada 27 de febrero como fecha de fundación. Este recurrente gazapo histórico, avalado por las autoridades municipales, educativas y cívicas, distorsiona la rica historia. He venido señalando que: “Aun cuando hemos demostrado que la fundación oficial de la ciudad de Colón fue a mediados del siglo XIX (1850), y no dos años después (1852), la celebración del hecho fundacional de esta urbe se celebra el 27 de febrero todos los años. Es un error histórico que ha permanecido en el tiempo, desde que el Consejo Municipal de Colón, mediante acuerdo No. 3 de 31 de enero de 1928, sancionado por el alcalde el 1 de febrero de ese mismo año, declaró día de fiesta municipal el 27 de febrero de cada año. A partir de 1928 se celebra esa fecha como la oficial de fundación de la ciudad de Colón”. (La Estrella de Panamá, 27/2/2015).

“...al considerar el 27 de febrero de 1852 como momento de su instauración se produce una inexactitud histórica que merece revisarse. Sostenemos que ni en Estados Unidos (EU) ni en Colombia, y menos en Panamá, hay evidencias documentales que registren ese acontecimiento. Serios estudios históricos y sociológicos patentizan la existencia de una precaria ciudad, justo a mediados del siglo XIX, cuando se ordenó fundarla y darle el nombre de Colón. Sobre esto sí hay pruebas testimoniales... Ya investigaciones históricas, debidamente fundamentadas, dan fe de los eventos legales y contractuales y de las acciones concretas que sustentan la creación de la ciudad, no en 1852, sino en 1850...” (La Prensa, 27 de febrero de 2014).

“... la pesquisa realizada por el ‘historiador de la ciudad de Colón’, Max Salabarría Patiño, a los Archivos Nacionales de EU, da una respuesta categórica (no hay documentos al respecto), así hemos de señalar que no hay documentación que señale el 27 o 29 de febrero de 1852 como la fecha de fundación de la ciudad, en virtud de ceremonia pública realizada por Victoriano de Diego Paredes...”. (El Panamá América, 26 de febrero de 2008).

“...la Cámara Provincial de Panamá, instancia oficial del gobierno y la única autorizada para crear o suprimir distritos en virtud de las leyes colombianas, de 3 de junio de 1848, Orgánica de la Administración Municipal, y la de 22 de junio de 1850, autorizó, mediante ordenanza el 10 de octubre de 1850, la creación del distrito parroquial de Colón y así mismo dispuso su nombre, propuesto por Mariano Arosemena Quesada. La ordenanza fue sancionada el 12 de octubre de 1850” (El Panamá América, 26 de febrero de 2008).

“...la fundación de Colón fue un acto soberano de Colombia realizado con fundamento en sus leyes. Obvio, la tesis del 27 de febrero quiere promover su creación por EU, lo cual termina como siempre del lado de los intereses imperiales. Coincido plenamente con Salabarría y la fecha 12 de octubre de 1850 cuando se firmó la ordenanza de la Cámara Provincial de Panamá, como la de fundación de la ciudad.