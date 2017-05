El vía crucis del jubilado

Los jubilados están obligados de por vida a pagar una cuota a la Caja de Seguro Social (CSS), pero, a cambio de esto, reciben un servicio deficiente. Me referiré a algunas de esas deficiencias, ya conocidas por las grandes mayorías de este país, que vale recordar porque aún no han sido solucionadas.

Primero, los empleados que atienden a los asegurados, en algunos casos, no lo hacen con la debida amabilidad. Igual que los médicos, que los atienden sin cortesía y de forma apresurada. Se limitan a preguntarle los síntomas para, inmediatamente, recetarle algún medicamento que, en muchos casos, no se encuentra en la farmacia de la CSS (en continuo desabastecimiento). Ni hablar de las operaciones, porque estas padecen de un mal que se conoce como “mora quirúrgica”.

Los médicos incumplen sus horarios, es decir, se van antes de tiempo con la excusa de que ya atendieron el número de pacientes que les correspondía. Luego van a sus clínicas privadas en las que sí atienden con cortesía y hacen una buena revisión física; muy diferente a la que practican en la CSS.

A través de los medios de comunicación he visto a funcionarios de salud que hablan de la ausencia de insumos hospitalarios básicos, al igual que de la falta de equipos quirúrgicos, pienso que quizás la ausencia de estos se debe a la burocracia existente o a la desaparición misteriosa de los inventarios. También veo que en los hospitales de la CSS hay camas con sábanas desgastadas y pacientes vestidos con batas muy deterioradas. La junta directiva de la CSS, en muchos casos, no juega el rol que le corresponde, es decir, el de velar por los intereses de los asegurados. Hay que tener claro que las acciones equivocadas pueden conducir a un colapso, que no afectará solo a los asegurados, sino a todos los panameños, porque la Caja es uno de los pilares importantes de la economía del país.

En lo que se refiere a las jubilaciones, uno de los exdirectores de la entidad, Juan Jované, ha señalado que habrá una generación de cotizantes que no logrará jubilarse debido al cambio realizado por la Ley 51, que condenó a muerte al sistema solidario, instalando un sistema centrado en cuotas individuales. Él ha dicho, además, que urge hacer otros correctivos para salvar a la CSS.

Una de las pocas policlínicas que brindaba un buen servicio era la del distrito de Ocú, en Herrera, sin embargo, el traslado de los servicios de la CSS a las instalaciones de Salud (Minsa-Capsi) le ha traído grandes dificultades a los asegurados, jubilados y pensionados a la hora de obtener sus citas. Esto ocurre porque ahí se atiende a numerosos pacientes que no son asegurados. Ahora para obtener una cita deben llegar a las 4:00 a.m. al Centro de Salud, sin embargo, muchos no logran sacarla y deben volver a intentarlo e incluso llegar más temprano.

A pesar de los años transcurridos, no entiendo cómo el proyecto de Ciudad Hospitalaria todavía no se ha puesto en funcionamiento, igual que el proyecto de la Casa de la Tercera Edad que, según escuché, se suspendió por litigios existentes. Pienso que el Gobierno debe tomar las acciones necesarias para atender estas situaciones. El nuevo director tiene el gran reto de resolver los problemas que impiden el avance de estas obras, que son necesarias para descongestionar las instalaciones hospitalarias existentes.

Esperemos que el nuevo director, Dr. Alfredo Martiz, solucione las dificultades que confronta la CSS y que, verdaderamente, se humanice tanto a los funcionarios que atienden al público como a los médicos, para que el eslogan “Humanizándonos” sea de verdadero cumplimiento. Los asegurados y el pueblo deben estar alerta para que los cambios a realizar sean los más adecuados, que respondan a sus intereses y no supongan ningún tipo de privatización. ¡Salvemos la Caja de Seguro Social!