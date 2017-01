La vía fácil, la pastillita

En mi práctica diaria como especialista en ortopedia y columna veo a todo tipo de pacientes, desde aquellos que por un accidente han perdido una extremidad, hasta los que llegan porque les duele alguna articulación, debido al conocido y temido desgaste. Una de las cosas que más me sorprende es ver cómo la población, en general, cada día más quiere resolver sus problemas de salud al instante, con una “milagrosa pastillita”. Quiere tomar la pastilla para curar todo, desde un resfriado que la mayoría de las veces es causado por un virus, por lo que es autolimitado –es decir, que se sanará solo–, hasta para bajar el colesterol, el azúcar, la presión y toda clase de patologías que muchas veces se mejoran con el simple hecho de cambiar los estilos de vida poco saludables, causantes del desequilibrio en el cuerpo. Queremos soluciones fáciles y rápidas para problemas de salud complicados y de larga evolución.

También, hemos sido los propios médicos los que promovemos el uso de la bendita pastillita para mejorar la salud de nuestros pacientes, sin antes ver de manera holística qué causa la enfermedad. Recomendamos un tratamiento con medicamentos, sin ver primero si podemos mejorar a los pacientes con prácticas tan sencillas como bajar de peso, hacer ejercicio, reducir el estrés o comer saludable. Hemos perdido el miedo a los efectos secundarios de los medicamentos, que muchas veces son más terribles que la misma enfermedad, y la población prefiere correr ese riesgo, en vez de cambiar de actitud respecto a su patología, sabiendo que muchas veces las medicinas alivian los síntomas sin erradicar la causa.

Ya que siempre nos ha gustado mirar al norte, debemos saber que en el siglo XIX e inicios del XX, la medicina estadounidense se basaba en lo natural y en el individuo como centro de la práctica médica. A partir del siglo XX, cuando las grandes industrias petroquímicas se dieron cuenta de lo lucrativo del “negocio de las enfermedades”, fueron eliminando la medicina tradicional, porque las terapias naturales no son patentables y los beneficios económicos son escasos. La industria farmacéutica prevaleció y fue pionera en el campo de las investigaciones científicas. Es la que da patrocinio a las grandes universidades y científicos, por lo que pone las pautas de qué es lo que se investigará y, en la mayoría de los casos, decide qué es bueno y qué es malo. Debido a esto la medicina pasó de centrarse en el individuo, a centrarse en la enfermedad. Así el medicamento se convirtió en ícono de la salud, algo que transformó la medicina, deshumanizándola y llevándola al mercantilismo. No es que apoye la charlatanería que abunda hoy y que vemos en televisión, promoviendo hierbateros que no son médicos y no tienen entrenamiento formal para ver pacientes, pero creo que debemos retomar la promoción de estilos de vida saludables que ayuden a los individuos a mantener una salud sólida, para que dependan menos de la “pastillita”.