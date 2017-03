Comisión de diputados que investigará obras públicas de últimas tres presidencias se instalará hoy

La Comisión de la Asamblea Nacional que investigará el mecanismo en que su licitaron millonarias obras públicas desde el año 2004 hasta el presente se instalará este miércoles 15 de marzo a las 3:00 p.m.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado de la Asamblea Nacional citando que la comisión investigadora se centrará en posibles actos de corrupción en en obras de infraestructura durante los últimos tres periodos constitucionales 2004- 2009 (Martín Torrijos), 2009-2014 (Ricardo Martinelli) y 2014-2019 (Juan Carlos Varela).

La comisión de 11 diputados deberá rendir en 90 días un informe, pero dicho período puede extenderse 90 días más.

Uno de los miembros de la comisión de diputados que investigará las irregularidades en donaciones y contratos podría enfrentar un revés.

La Asamblea Nacional le donó 30 mil dólares a una oenegé presidida por Samantha Acrich, del equipo del diputado Juan Carlos Arango, parte de esta comisión.

Un fundador de la oenegé renunció porque no estuvo de acuerdo en recibir fondos de la Asamblea. Arango no contestó al respecto, pero advirtió en el pleno que la comisión no investigará a sus pares, los diputados.

Con datos de Mary Triny Zea.

Información en desarrollo.