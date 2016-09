Adolfo Valderrama es cuestionado por propaganda

Dirigentes de la sociedad civil organizada aseguran que el diputado panameñista Adolfo Beby Valderrama violó el Código Electoral

al promocionar en un video político de su partido obras que gestiona el gobierno del presidente Juan Carlos Varela con fondos públicos.

Plantean que Valderrama, quien circuló la campaña por Twitter e Instagram, viola el artículo 32 de la norma electoral, que prohíbe que se promocionen bienes del Estado a favor o en contra de candidatos o partidos.

Valderrama, por su parte, dijo que el video no tiene carácter proselitista.

CUESTIONAN CUÑA POLÍTICA

Un video en que el diputado del Partido Panameñista Adolfo Valderrama llama a votar a sus copartidarios, es blanco de cuestionamientos por representantes de diferentes sectores del país.

Esto, debido a que en el video, colgado el pasado 24 de agosto en sus cuentas de Twitter e Instagram, el político mezcla un evento político de su colectivo, con las obras del actual gobierno.

En el video, que dura un minuto, se muestra al diputado con una camisa morada [color que identifica al panameñismo], pidiendo a la membresía de su partido que saliera a votar en las elecciones del pasado 28 de agosto, en las que se eligieron los convencionales de ese colectivo político. Pero, además dice: “nuestros programas avanzan en buen camino: Techos de Esperanza, Renovación de Colón, la línea 2 del Metro, Sanidad Básica, Mi Escuela Primero, Barrios Seguros y hemos mejorado programas como 120 a los 65 y la beca universal. Panameñista. Soy uno igual que tú, sal a votar este 28 de agosto para escoger a nuestros nuevos líderes ... ”

El artículo 32 del Código Electoral señala que “los bienes y recursos del Estado no pueden utilizarse en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos, salvo que, en igualdad de condiciones, se destinen a uso electoral legítimo”.

Además, el artículo 392 de la norma electoral dice que: “Se sancionará con pena de prisión de seis meses a tres años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años” a quienes violen el mencionado artículo.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recordó que “la sociedad ha estado insistiendo en que las obras que se financian con fondos públicos no deben ser objeto para ningún partido político de propaganda proselitista”.

Añadió que “hay que insistir en que las obras que se financien con fondos de todos los panameños deben estar al margen de la contienda política interna de los partidos y la general”.

Por su parte, el catedrático Miguel Antonio Bernal, dijo que en este caso se da la supuesta comisión de un delito electoral, el cual debe ser investigado y sancionado por las autoridades competentes. “Se debe iniciar una investigación de oficio”, sugirió.

Durante la campaña pasada, el hecho de promover las obras públicas que gestionaba la administración de turno, provocó que el candidato oficialista José Domingo Arias fuera denunciado ante la Fiscalía General Electoral.

Al ser consultado al respecto, Valderrama se mostró sorprendido y dijo: “¿Cuál es el proselitismo político?, proselitismo político es si una persona administra fondos, yo no soy ministro, yo soy diputado. Yo no estoy pidiendo votos para mí, ahí dice que la gente salga a votar ... yo no soy candidato, .. siento que la noticia va adelantada. Ahí no hay proselitismo ...”.

Después de dar su opinión, Valderrama pidió que se le enviaran las preguntas por escrito, pero al cierre de esta edición no había respondido.