Diputado De León dice que será difícil recobrar la confianza de los ciudadanos

El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, destacó que será difícil recobrar la confianza de los ciudadanos, sobre todo si no se toman medidas que garanticen la transparencia en el país.

+ info English version

De León recordó que esas medidas ayudarán a devolverle la confianza a los ciudadanos panameños y que vean que “aún es posible creer en los políticos y en los funcionarios designados a los puestos públicos en el Estado”.

A su vez el diputado presidente aclaró que a pesar de todas las críticas que se reciben se debe salvaguardar la democracia participativa en el país.

“Si no actuamos con responsabilidad y si no tomamos medidas para combatir la corrupción, si no respetamos la función de cada institución, pero al mismo tiempo si no exigimos el cumplimiento de las responsabilidades de quienes la dirigen, me atrevo a predecir que los resultados serán desastrosos”, dijo De León.

El diputado presidente de la Asamblea Nacional aprovechó su discurso para mostrar su solidaridad con los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo.

Además, pidió a las autoridades norteamericanas que sea retirada de la lista [Clinton] la empresa que los produce, de lo contrario se afectaría la libertad de expresión en el país.

En una parte de su discurso De León aprovechó para resaltar que en el primer periodo de esta legislatura se aprobaron 52 proyectos de ley.

De León ofreció estas declaraciones al comenzar el tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.

A este pleno asistieron los diputados de las diferentes bancadas e invitados especiales, entre ellos los representantes de los tres órganos del Estado panameño.