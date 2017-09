Diputados lanzan duras críticas contra director de la Lotería Nacional

Diputados de diversas bancadas lanzaron la tarde de este miércoles 6 de septiembre reproches y acusaciones al director de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Efraín Medina, quien acudió al pleno de la Asamblea Nacional para rendir un informe de su gestión

Medina fue citado el pasado 19 de julio de forma unánime por los diputados.

Durante su comparecencia este miércoles, los diputados pidieron a Medina que rindiera cuentas de las libretas de billetes que ha entregado en todo el país, las becas que ha repartido la institución, las donaciones, las auditorías que se le hacen a la LNB, los aumentos que ha hecho.

Incluso, lo han acusado de no ayudar a las ciudadanos más necesitados del país cuando ese es el objetivo de la institución que él dirige.

“Usted y el subdirector tienen libretas, no me lo nieguen”, le espetó el diputado de Cambio Democrático (CD) Carlos Tito Afú, quien a su vez lo acusó de no ayudar al pueblo de Las Tablas que "vio crecer a su padre".

“Ayude a la gente de su progenitor”, dijo el diputado en el pleno.

Afú denunció que tras las inundaciones en Guararé, la LNB en vez de entregar colchones entregó “colchonetas”.

Además, el diputado le recordó a Medina que el director de la LNB que estuvo en el gobierno pasado “se encuentra fuera del país, porque si viene lo meten preso por todo lo que hizo”.

La perredista Rosas Canto y la diputada de CD Dalia Bernal señalaron que Medina tiene un "exceso de seguridad" y que no han sido atendidas por este.

Señalaron el director de la LNB tampoco atiende las notas que han enviado a su despacho, en la que solicitan ayuda social para personas más necesitadas de sus circuitos.

Medina se defendió. Dijo que en su gestión solo se han entregado 263 libretas de billetes, de las casi 13 mil que hay en el país y, según dijo, son entregadas después de una evaluación social.

“Se entregan a los ciudadanos que en verdad lo necesiten”, sostuvo el funcionario.

Indicó que hay registrados unos 20 mil billeteros. También agregó que de los mil 798 funcionarios que tiene la LNB, se les dio un aumento a 587. Y adelantó que presentará un proyecto de ley para aumentarle a los billeteros.

Señaló que “la institución cuenta con un presupuesto de 227 millones de dólares, de los cuales se le otorga para obras sociales 4 millones 126 mil 928 dólares, repartidos de las siguientes maneras: subsidios, becas estudiantiles y donaciones, en donde se les aplica a los solicitantes, una serie de evaluaciones para determinar el tipo de ayuda”.

Aseguró que su administración no tiene deseos de presentar un juego electrónico que le haga competencia a los billeteros.

Por su parte, la diputada independiente Ana Matilde Gómez le preguntó sobre el proceso seguido a Buko Millonario y si la LNB ha puesto en manos de las autoridades las diversas auditorías que ha realizado la entidad, entre otras.

Otros diputados, como los perredistas Quibián Panay y Javier Ortega, también cuestionaron al director de la LNB.