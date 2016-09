Elecciones en el PRD: Eliminan discursos de aspirantes al CEN en congresillos

07 sep 2016 - 19:35h

Serán 26 los congresillos que efectuará el PRD durante este mes, previo al Congreso Nacional. El calendario empieza este viernes 9 de septiembre, en el Club de Damas Unidas Penonomeñas, de la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé. En la provincia de Coclé aspiran al cargo de presidente de área de organización o CDN, Manuel Pardo y Julio Palacios. Continúa el sábado 10 de septiembre la celebración del congresillo a las 9:00 a.m. en el Hotel Piramidal, en Santiago, la provincia de Veraguas; el domingo 11 de septiembre a las 10:00 a.m. en la sede del Cooperativa del Educador Santeño (COOESAN), en Guararé, provincia de Los Santos y a las 4:00 p.m. en el Hotel Los Guayacanes, de Chitré, provincia de Herrera. El próximo jueves 15 de septiembre, a las 4:00 p.m., se realizará el congresillo en Playón Chico, de la Comarca Guna Yala 1 y 2. El viernes 15 de septiembre, a las 4:00 p.m. se celebra el congresillo en el Club Náutico, de Colón 1 y 2. El sábado 17 de septiembre a las 2:00 p.m., en el Turicentro Sabor de Chente, en Chepo, circuito 8-4. El domingo 18 de septiembre, a las 10:00 a.m., en la Plaza Valle Hermoso, Piso 4to, de Arraiján, circuito 8-1. El viernes 23 de septiembre se celebra el congresillo a las 4:00 p.m. en el Restaurante Borinquito, de Chiriquí 2 (Barú, Bugaba, Boquerón, Alanje); el sábado 24 de septiembre a las 2:00 p.m., en la Feria Internacional de David, Salón Colombia, Chiriquí 1 (David, Boquete, Gualaca); el domingo 25 de septiembre a las 10:00 a.m., en el Restaurante Carrizal, entrada de San Lorenzo, circuitos 12-2 y 12-3, de la Comarca Ngäbe Bugle y a las 2:00 p.m., La Macarena, al lado del Carrizal, Chiriquí 3 (Remedios, San Felix, Tole, San Lorenzo). Para el sábado 1 de octubre a las 2:00 p.m. en la Escuela Emilia Valdelamar, El Real, Darién y a las 2:00 p.m. en Lajas Blancas, local del Congreso Embera Wounam. El lunes 3 de octubre a las 4:00 p.m., circuito 8-7, martes 4 de octubre a las 4:00 p.m. circuito 8-8, miércoles 5 de octubre a las 4:00 p.m. circuito 8-9, jueves 6 de octubre a las 4:00 p.m. circuito 8-10, todos en la sede del Partido, en la Avenida México de ciudad capital. Sábado 8 de octubre a las 11:00 a.m. circuitos 8-2 y 8-3 en Hotel Express Inn, Coronado; el domingo 9 de octubre a las 11:00 a.m. circuito 8-5, Global Bank, La Chorrera; miércoles 12 de octubre a las 4:00 p.m. circuito 8-6, sede del partido; domingo 16 de octubre a las 10:00 a.m. Universidad ISAE, Changuinola, Bocas del Toro y a las 2:00 p.m. en circuito 12-1, Pueblo Nuevo, Rancho Comunal, Comarca Ngäbe Buglé. Durante la celebración de los congresillos los delegados al Congreso Nacional Ordinario, se escogerán a los próximos presidentes de área de organización o miembro del Consejo Directivo Nacional (CDN).