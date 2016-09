Estivenson Girón: Fondos del IVM podrían agotarse en 2027

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Estivenson Girón, fue claro en su advertencia. “La institución se enfrenta a una crisis financiera que amenaza su existencia”, escribió en el informe técnico que presentó ayer ante la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional durante su sustentación para la asignación económica del próximo año.

Aunque en el mismo informe se habla de crisis y de la necesidad de un diálogo que implique a todos los actores involucrados, Girón se mostró cauteloso y manifestó que aún no se puede hablar de reformar la ley de la CSS y de reestructurar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), si primero no se auditan y actualizan los estados financieros de la institución.

“No podemos hablar de reformar la ley si no tenemos las cifras y los datos que requerimos, que son el insumo necesario para hacer las corridas actuariales pertinentes”, aseguró el funcionario. “Es irresponsable hablar de una reforma si no se tiene lo que se requiere para las evaluaciones. No tomemos decisiones a la ligera, que al final después nos van a pesar. Deben entender que desde 2012 no hay estados financieros auditados, y eso no es culpa mía”, añadió.

El 17 de agosto pasado, durante su comparecencia al pleno de la Asamblea Nacional, Girón informó que de acuerdo con las evaluaciones, en 2014 y 2015 hubo un superávit operativo en el programa de IVM.

Según el propio Girón, pese a que ya no entran más cotizantes a este programa, tendrá igualmente un superávit en 2016 y 2017.

No obstante, indicó que el problema radica en que las reservas tienen que hacerle frente al último jubilado de ese programa que está proyectado al año 2060.

“Lo que hay que hacer es tratar de robustecer lo suficiente el sistema con algún tipo de medida que sirva para darle vida, y ganar años, de tal manera que no se tengan que tocar sus reservas”, destacó Girón.

Sin embargo, el funcionario añadió que, de acuerdo con los estudios que existen actualmente, para 2019 podría haber un déficit operativo en este subsistema, lo que llevaría a pensar que en 2027 se podrían agotar las reservas.

Para Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), la crisis de la CSS ha aumentado producto de la mala administración actual.

“No hay medicinas, no hay citas, los hospitales están vueltos leña, tampoco se han hecho los estudios financieros y actuariales, lo que significa que la administración anda muy mal”, dijo.

Sostuvo que en este momento no se puede decir si hay que reformar el IVM o no, porque no hay estudios financieros actualizados. “Eso se llama mala administración. Jamás la CSS ha tenido una administración como la que tiene en estos momentos”, concluyó.

En tanto, Jorge García Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), coincide en que no se pueden tomar acciones concretas mientras no se conocen los estados financieros auditados, sin embargo, advirtió que “es alarmante que, luego de 4 años, ni contribuyentes ni asegurados sepamos la situación real de la institución”.

Reiteró que la Cciap propone que se separen los programas de salud de los de pensiones para que estos sean administrados por dos instituciones diferentes, con juntas directivas independientes y personal especializado, por un lado, en aspectos médicos y de salud, y por otro, en materia financiera.

DESABASTECIMIENTO

Girón también se refirió al desabastecimiento de algunos medicamentos en la institución, situación que causó que el propio presidente Juan Carlos Varela diera un plazo de 30 días para el abastecimiento del 95% de las bodegas, farmacias y hospitales de la CSS.

En tal sentido, el director de la CSS señaló que la compra de medicamentos ha sido un problema histórico en la institución, pero enfatizó que se está reestructurando la estrategia de compra. También, dijo, se están evacuando algunas licitaciones y se presentarán las compras directas de medicinas en 138 renglones, más los insumos médicos que se requiere de acuerdo con lo que la Ley 51 les permite.

PRESUPUESTO DE 2017

Para 2017, la CSS tendrá un presupuesto de $5 mil 115 millones, los cuales representan un 8.6% por encima del presupuesto de 2016.

De este monto, serán destinados para funcionamiento $3 mil 644 millones, de los cuales, $1,382 millones tendrán como objetivo el pago de las pensiones por vejez y vejez anticipada.

El funcionario también detalló que los incrementos en gastos básicamente serán para cubrir los ajustes en la escala salarial por los aumentos a los gremios de profesionales y técnicos de la salud y administrativos, además del alcance financiero de las horas extras, compensaciones, compra de medicinas, equipos de laboratorio, instrumental médico quirúrgico y el incremento de las pensiones que, en 2017, tendrán un aumento de $101 millones.

El proyecto de inversiones para 2017 será de $1,471 millones, monto que supera en $106.5 millones al presupuesto de este año.