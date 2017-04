Organizaciones entregan 3 mil 400 firmas para pedir la creación de comisión investigadora

Diferentes agrupaciones de la sociedad civil organizada entregaron este lunes 3 mil 400 firmas a la Presidencia de la República.

Esto, como parte de una campaña con la que se busca la creación de una comisión internacional independiente –apoyada por las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos– para que participe y brinde seguimiento a las investigaciones por el caso de los sobornos millonarios que pagó la empresa Odebrecht en Panamá.

Este movimiento es apoyado por grupos como la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Asamblea Ciudadana y el Movimiento Juntos Decidimos, quienes dejaron, la mañana de este lunes, el documento con las firmas en la sección de correspondencia de la Presidencia.

Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, recordó que desde que se conocieron de las confesiones por parte de Odebrecht se ha planteado la conformación de una comisión internacional, a raíz del "serio problema de credibilidad" que se tiene en el Ministerio Público y la justicia panameña.

"Existe desconfianza en el sistema de justicia", subrayó Castillo.

Sin embargo, acotó que dicha comisión internacional permitiría "ayudar" en las investigaciones que adelantan las instituciones panameñas, tal como ha sucedido en países como Guatemala y Honduras.

Castillo dijo que desde hace tres meses se conocieron de las confesiones de Odebrecht y "no pasa mucho" en Panamá. En el país "no hay gente llamada a capítulo", tal como los panameños esperan, y existe la percepción de que no va a pasar nada, afirmó.

La constructora brasileña Odebrecht, que ha alcanzado proyectos en el país por más de $9 mil millones, admitió en diciembre pasado haber sobornado a funcionarios y particulares panameños entre 2010 y 2014.