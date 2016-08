Persiste opacidad en Pele System Inc.

El representante en asuntos legales de Pele System Inc., Miguel Batista, se negó este martes, 16 de agosto, a revelar los accionistas finales de la empresa, con el argumento de que su integridad estaría en peligro, porque ellos aplicaron el Pele Police que permitió la captura de delincuentes.

En tanto, el Ministerio Público informó que no ha pedido una asistencia internacional para conocer los beneficiarios finales de la sociedad, mientras que Roberto Linares y Jorge Barakat, los dos últimos administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, dijeron no saber nada de la empresa.

LA MISTERIOSA PELE SYSTEM INC

Luego de los millonarios contratos que Pele System Inc. obtuvo en el pasado gobierno, la presencia de esta empresa en Panamá es casi invisible y las averiguaciones que hizo este medio ayer con el Ministerio Público, representantes legales de la sociedad, exfuncionarios y funcionarios actuales, para que identificaran al beneficiario real de la referida compañía fueron infructuosos.

Todo esto a pesar de quePele System Inc. -inscrita en agosto de 2009- obtuvo contratos en el gobierno con varias entidades estatales que sumaron pagos en por lo menos $31.1 millones. Las solicitudes de pagos de Pele System Inc eran resueltas por la Contraloría con menos de dos días.

Además, se sabe poco de la empresa a pesar de una denuncia que es investigada desde 2015 por el Ministerio Público (MP) relacionada a supuestos sobrecostos en el contrato que firmó Pele System Inc. en 2012 con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) por $21.6 millones para suministrar la plataforma de Pele Marine consistente en ofrecer el servicio de inspección a las embarcaciones de bandera panameña.

PRESENCIA DISCRETA

Pele System Inc. informa en su página web que su oficina funciona en el edificio Margarita, Calle 51 Bella Vista. Este medio constató que la oficina es ocupada por la firma Batista, Ortega & Asociados, agente residente de la sociedad, según el Registro Público. Allí atendió Álvaro Batista, uno de los suscriptores de la sociedad.

Informó que su padre Miguel Batista. exviceministro de la Presidencia en el gobierno del arnulfista Guillermo Endara era el autorizado para hablar de la Pele System Inc.

Batista opera en una modesta oficina en el edificio Victoria en Calidonia. Desde allí dijo que hablaría. Cuestionado por la carencia de una oficina formal de Pele System Inc, en Panamá, explicó que sí tenían, pero fue clausurada luego de un año que no recibían pagos por el contrato con la AMP. Aseguró que todo se maneja desde Israel, país de orígen de la empresa.

SE NIEGA A REVELAR ACCIONISTAS

Al ser interrogado el exviceministro sobre quiénes eran los beneficiarios finales de Pele System Inc, respondió: “los accionistas principales están en Israel y como tú comprenderás ellos prestaron un servicio comprometedor, sobre todo, en el caso del Pele Police. Así que no lo tengo y tampoco lo voy a poner para investigarlo y tampoco para darlo a conocer públicamente”.

Batista mencionó que abogado de origen israelí Adrian Reif le transfirió poderes para representar a la empresa en los aspectos legales en Panamá. Aseguró que Reif, quien figura como el firmante en varios contratos de Pele System Inc. salió desde hace meses de Panamá y no ha regresado.

Batista dijo que tras los poderes otorgados, él ejerce la defensa penal de Pele System Inc. en una demanda que presentó contra el Estado por haber rescindido de manera unilateral en 2015 el contrato con la AMP.

MINISTERIO PÚBLICO NO HA PEDIDO ASISTENCIA

Este medio envió ayer varias interrogantes a la Fiscalía Tercera Anticorrupción sobre el proceso seguido a Pele System Inc. en esa agencia de instrucción.

La fiscalía respondió que no ha elevado una asistencia judicial internacional para conocer quiénes son los beneficiarios finales de Pele System Inc.

Ante la interrogante sobre si Pele System Inc. es investigada dentro de la denuncia que interpuso el actual jefe de la AMP, Jorge Barakat, por supuestos sobrecostos en el contrato de 2012, la fiscalía respondió: “En el caso de la empresa Pele System se trata de una sumaria en averiguación por presuntos sobrecostos en los contratos. Se trata de un caso similar al del PAN”.

La fiscalía informó que según documento del Registro Público la sociedad está integrada por Luis Sáenz (presidente); Irina Cárdenas (tesorera) y Adrian Reif (secretario).

LINARES Y BARAK NO SABEN NADA

Roberto Linares, a pesar de que fungió como administrador de la AMP durante la firma del contrato con Pele System Inc., dijo desconocer todo lo relacionado con el tema.

Jorge Barakat, actual administrador de la AMP, también fue interrogado sobre el tema. He aquí las preguntas y sus respuestas:

¿Sabe quién es el dueño de Pele System Inc?

Dentro del expediente debiera estar las informaciones sobre los firmantes de este contrato. En estos momentos no manejamos el expediente, así que no tengo la información con precisión. Eso ya forma parte de una investigación que está en manos del Ministerio Público.

¿En la denuncia se pidió investigar quiénes eran los dueños de la empresa?

Se hizo una denuncia sobre la empresa Pele System. El tema de quiénes son sus dueños o sus accionistas forma parte, seguramente, de las investigaciones que realiza el Ministerio Público, quien es el competente. Ya nosotros cumplimos con nuestra obligación de presentar una denuncia para que se investigara la posible comisión o no de un delito.

Pele System, al igual que cualquier otra empresa, está registrada como una sociedad anónima, así que seguramente constará en la denuncia quiénes en ese momento fungían como miembros de la directiva.

PAPADIMITRIU NO RESPONDE

El exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu, quien fungía como presidente de la junta directiva de la AMP para cuando se firmó el contrato con Pele System no respondió a las llamadas que se le hicieron y ni a los mensajes que se le dejaron en su celular.

VALDERRAMA NO RESPONDE A CRÍTICAS

En la edición de La Prensa del lunes 15 de agosto, la directora de la ACP, Lourdes Castillo, señaló al diputado panameñista Adolfo Beby Valderrama como el personaje que está detrás de las pesquisas que realiza el MP a su empresa Cliverstone Advisory Ltd. por supuestamente recibir coimas tras el contrato de Pele System Inc.

“Yo sé que este es una amenaza Beby Valderrama porque ya me amenazó y me dijo que me iba a sacar a mí en la fiscalía”, señaló Castillo a este medio.

Desde el domingo este medio ha intentado contactar al diputado Valderrama. El domingo, antes de la referida publicación, se le hicieron tres llamadas a su celular.

Pasada la medianoche del lunes, Valderrama, quien estaba en la comitiva que acompañó al presidente Juan Carlos Varela, a República Dominicana para la toma de posesión del mandatario de ese país, Danilo Medina, se excusó de que no había respondido por que no tenía wifi. En esa comunicación precisó que lo llamarán al día siguientes (martes) y que iba a responder.

Sin embargo, se le llamó en más de seis ocasiones a su celular durante el día de ayer, pero no respondió.

(Con información de Juan Manuel Díaz, Gustavo Aparicio, Aminta Bustamante y Olmedo Rodríguez)