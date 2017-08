Piden al presidente Varela que vete proyecto de ley que crea el distrito de Panamá Norte

Representantes de corregimiento de la capital, así como diversos grupos de la sociedad civil, solicitaron al mandatario, Juan Carlos Varela, que vete el proyecto de ley 35 que crea el distrito de Panamá Norte.

El proyecto, impulsado por diputado panameñista Luis Barría, fue aprobado el pasado 25 de julio en tercer y último debate en la Asamblea Nacional.

Zaidy Quintero, representante de Las Cumbres por el Partido Panameñista, aseguró que esta propuesta "traerá menos desarrollo" a las comunidades del área norte de la capital, por lo que no es conveniente.

Indicó que es mejor continuar siendo parte del Municipio de Panamá. "Ya le entregamos la solicitud al presidente para que vete la ley definitiva, una ley nefasta", dijo.

A las 5:00 p.m. de este miércoles 2 de agosto, informó, efectuarán una gran vigilia en Villa Zaíta, en rechazo de esta propuesta.

De acuerdo con el proyecto, este nuevo distrito de Panamá Norte estaría integrado por cinco grandes corregimientos de la ciudad: Las Cumbres, Ernesto Córdoba, Alcalde Díaz, Caimitillo y Chilibre, donde viven un poco más de 300 mil personas.

Organizaciones como la Fundación Natura advierten de que el 70% de estos corregimientos está conformado por áreas boscosas que colindan con la cuenca hidrográfica del Canal del Panamá.

Posición que coincide con lo que plantea la diputada independiente Ana Matilde Gómez.

Según Gómez, Panamá Norte tiene grandes porciones de tierra que pertenecen a la cuenca hidrográfica de la vía acutática y estos sectores se rigen bajo la Ley 21 de 1997, que tiene estrictas regulaciones sobre construcción e industrialización de estas zonas, "precisamente para salvaguardar un recurso tan importante para nuestro país como lo es el agua".

"Por lo tanto, con la creación de este distrito, lo único que estamos haciendo es dividiendo carencias para repartir pobreza. Si el distrito no puede crecer como se espera, es solo lógico que se mantenga como un distrito subsidiado, que no produce lo que necesita, pero que además el poco dinero que puede generar se va en nombramientos de alcalde, representantes, corregidores y demás autoridades, que sin los fondos que requieren no podrán dar solución a los problemas de su población de la manera que se espera de ellos", agregó.

Barría defiende la iniciativa. Según el diputado, la creación del distrito de Panamá es “conveniente para el desarrollo de esas comunidades”, y aseguró no será hasta 2024 que se elegirá el alcalde, lo que “da tiempo para organizarnos” y buscar los recursos.

"Tendrá la capacidad para autodesarrollarse", destacó. "Esta ley no ha sido improvisada".