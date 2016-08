Presidente Varela advierte a funcionarios que deben actuar con transparencia

En una reunión que sostuvo con unos 150 directores y subdirectores de instituciones así como ministros, este martes 30 de agosto, el mandatario Juan Carlos Varela les advirtió que deben administrar con transparencia los fondos públicos.

“Todos somos responsables de los fondos que administramos y seremos responsables de cada documento que firmamos, no mientras seamos gobierno, sino por siempre. Cualquier decisión equivocada que tomemos o firma que no debimos hacer en un momento u orden no procedente que obedecimos nos acompañarán por el resto de la vida”, sostuvo, en un acto en el Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Varela aprovechó que este martes se cumplían cinco años de que el Partido Panameñista -que él lideraba- rompió alianza de gobierno con Cambio Democrático en 2011. En ese momento, Varela era canciller y vicepresidente de la República.

“Salí por esa puerta [de la Cancillería] un día como hoy hace cinco años con la frente en alto un 30 de agosto de 2011 cuando perdí la batalla contra la corrupción y el manejo poco transparente...”, sostuvo.

En su discurso de unos 15 minutos, Varela reiteró en varias ocasiones que el Gobierno debe trabajar con transparencia y “honestidad”. Le recordó a cada uno de los funcionarios que deben manejar los programas sociales “sin etiquetas políticas”.

También recordó la época de la administración de Ricardo Martinelli. “Tomé la decisión de poner los intereses nacionales por encima de los intereses políticos”, indicó.

Dijo que la democracia durante la gestión de Martinelli estuvo en “peligro” pues se había convertido en un “negociado”. Y que “gracias al pueblo panameño”, le permitió regresar al gobierno en 2014 para “poner orden” en el gobierno. “No ha sido fácil y ha tomado tiempo”, aseguró.

Añadió que su administración trabaja con planificación y que pronto se verán las obras, pues “cada una se evalúa”.

“Hace cinco años tomamos un riesgo [salir de la alianza], sufrimos las consecuencias, pero luego ganamos una elección y nos toca seguir luchando a favor de la transparencia y contra la corrupción”, dijo.

En la actualidad, la exviceministra de Desarrollo Social Zulema Sucre, nombrada bajo su administración, enfrenta un proceso por la supuesta comisión del delito de peculado.

En tanto, el exdirector del Instituto de Mercado Agropecuario Edwin Cárdenas está detenido preventivamente por el supuesto delito contra la administración pública.