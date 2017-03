Asamblea Nacional: Proponen más cambios al paquete de reformas electorales

El pleno de la Asamblea Nacional discutió este miércoles 22 de marzo por tercer día consecutivo el quinto y último bloque del proyecto de ley de reformas electorales en segundo debate.

+ info Bancada del PRD presenta propuestas para modificar el proyecto de reformas electorales

Durante la discusión -que continuará este jueves-, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, la diputada Yanibel Ábrego, del partido Cambio Democrático (CD), con el respaldo de varios miembros de sus colegas presentaron una propuesta para que se duplique el subsidio preelectoral estatal que recibirían los candidatos por la libre postulación en el proceso electoral de 2019.

A juicio de Ábrego, el monto “poco equilibrado” del 2% de subsidio preelectoral que recibirían los candidatos independientes en relación con el 98% que recibirían los partidos políticos no es justo.

Su propuesta es que la cifra se incremente a 5%.

PARIDAD

Durante el debate hubo diferencias entre las diputadas mujeres, con relación a la propuesta de paridad de género que establece un 50% de postulaciones mujeres y un 50 % de hombres en la papeleta de votación o la postulación alternada de una mujer y un hombre.

Ábrego dijo que no está de acuerdo con forzar condiciones en el tema de género, pero sí en la crear las condiciones reales para que más mujeres participen en la política. “Yo respaldo la posición de las mujeres, sin forzar condiciones en este parlamento”, sostuvo.

Mientras que la diputada independiente Ana Matilde Gómez, abogó porque se respalde la alternabilidad de género en las postulaciones.

Según Gómez, existen frenos estructurales que no permiten a las mujeres hacer esos cambios porque no hacen mayoría en una votación. “La paridad de género es para vencer barreras estructurales que no son tangibles, pero son reales, porque hay circunstancias que reducen la participación de las mujeres en la política”.

CARGOS

Durante la discusión, el diputado Quibian Panay, formalizó la presentación de las propuestas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), entre ellas el ampliar a un año el plazo en que los funcionarios con mando y jurisdicción que aspiren a cargos públicos, deban renunciar a sus cargos.

La ley actual y el proyecto de ley establecen un plazo de seis meses antes de la elección.

También presentó una propuesta de modificación para que todas las elecciones primarias de los partidos políticos para los diversos puestos de elección popular se realicen en un mismo día, en fecha que decida el Tribunal Electoral.