Quejas por la descentralización luego de ocho meses de su implementación

Después de ocho meses de estar en marcha la implementación de la Ley 66 de octubre de 2015 que descentraliza la administración pública, surgen las primeras críticas al sistema.

Las quejas provienen de un grupo de representantes de corregimientos, que denunció estar en contra de que se les descuente a las juntas comunales el 1% de los $110 mil que reciben anualmente de la Secretaría de la Descentralización para ser destinados a la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa).

Además, asegura que el Gobierno no ha cumplido con la ley de descentralización, que señala que del presupuesto del Estado deben salir los fondos para el pago de los salarios de los suplentes de representante.

La ley de descentralización señala, en su artículo 48, que adiciona el artículo 112-I que “De las transferencias de los fondos para la inversión el Gobierno Central a los municipios y juntas comunales, se destinará el 1% a la Asociación de Municipios de Panamá, cuya función primordial será la de coadyuvar con el fortalecimiento de los municipios del país”.

Agrega también que con los fondos que se le destine a Amupa, esta fortalecerá institucional y técnicamente a cada uno de los municipios y juntas comunales.

Además, indica que se debe reglamentar el sistema de cobro de los representantes y sus suplentes, pues devengarán el salario establecido en el Presupuesto General del Estado.

No obstante, Jairo Salazar, presidente del Consejo Provincial de Colón, explicó que la norma no se está cumpliendo a cabalidad.

En ese sentido, manifestó que a los municipios y a las alcaldías ya se les hizo el desembolso por parte de la Secretaría Nacional de la Descentralización y, en cambio, las juntas comunales no han recibido la ayuda por parte de Amupa.

“Nosotros estamos listos, la organización de la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimientos con nuestras chequeras y no se nos ha dado ni el centavo. Amupa aparentemente está siendo uso de los recursos ellos solos y nosotros, los representantes, no lo vamos a permitir”.

Por esa razón aseguró no estar de acuerdo con que ese 1% que se les quita vaya a Amupa y planteó que “se nos saque, pero que lo administremos nosotros y se nos saque un seguro de vida para todos los suplentes y representantes para que cuando les pase algo le quede un recurso a la familia”.

Indicó que “si el presidente [Juan Carlos Varela] quiere una verdadera descentralización, nosotros tenemos que ir acorde con eso, ni siquiera podemos ir a un seminario porque la plata la tienen ellos [Amupa]… todo lo tenemos que hacer con nuestros recursos”.

La queja se hizo ante la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

CAMBIOS A LA LEY

Sin embargo, la secretaria de la Descentralización, Ericka González, señaló que está al tanto de las quejas de los representantes, pero aseguró que los fondos van a Amupa por ser la asociación más grande, la cual abarca a todos los gremios.

Cualquier cambio, dijo, implicaría una reforma a la ley. “Nosotros no podemos transferir a esos otros gremios fondos, de hacerlo estaríamos infringiendo la ley, ya que la ley plantea que es Amupa la que recibirá los dineros”, dijo González.

Explicó que los representantes no van a estar recibiendo recursos de Amupa, puesto que ellos tienen que ver que hay otra clase de apoyos técnicos en capacitación, por ejemplo. Aseguró que la función de Amupa es más bien la de fortalecer y capacitar a las juntas comunales.

Detalló que a las juntas comunales anualmente se le entregan $110 mil, de esos, $77 mil son para inversión, y es de ahí que se le saca el 1% [que representa $730] para Amupa, “y esta tendrá la responsabilidad de apoyarlos técnicamente y fortalecerlos, ya que nuestras juntas comunales en el interior del país no cuentan con muchos recursos para poder estar capacitados, constituidos y tener todo el personal idóneo”.

Otro que también planteó la modificación de la norma fue el diputado perredista Benicio Robinson, quien dijo que para evitar esas diferencias, la ley debe contemplar textualmente el nombre de cada organización y no solo de Amupa. “El Gobierno dijo que cuando Amupa tuviera los recursos se iba a dar una repartición justa, ... pero lo que no está en la ley no existe, la ley debió haber dicho cómo se haría la repartición”, acotó.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, confirmó que el tema del salario de los representantes suplentes se ha planteado en un par de reuniones del Comité Ejecutivo de Descentralización. “Estamos haciendo lo pertinente para que se incluya una partida con este propósito en el presupuesto de 2017”, agregó.

El presidente de la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Jorge Iván Arrocha, adelantó que ya existe una partida de $2 millones para el salario de los vicealcaldes y se le ha sugerido al ministro Alemán para que, en el cierre del presupuesto de 2017, se incluya una partida para fijar un salario para los suplentes de los representantes de corregimientos.