Ana Matilde Gómez votará por Yara Campos; Sharon Sinclaire retiró su candidatura

Sharon Sinclaire de Dumanoir ya no aspira a ocupar la vacante que deja Erasmo Pinilla en el Tribunal Electoral (TE).

Así lo comunicó a la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien la había postulado al cargo.

Sinclaire de Dumanoir -que mantiene su candidatura como magistrada suplente- actualmente se desempeña como directora del Registro Civil del TE.

"Me remitió una carta declinando a favor de Yara Campo, porque cuando el Partido Revolucionario Democrático (PRD) hizo su replanteamiento tuvo una mejor postura al presentar una mujer que yo no la conozco personalmente más allá de que recibí una capacitación que me dio como mujer política por el dominio que ella tiene del tema (...) Me mandó una nota liberándome de la carga del voto hacia ella para lograr el objetivo superior que es una mujer con el talento y trayectoria llegue a la titularidad", explicó Gómez.

En aras de ese objetivo, la diputada anunció que votará por Yara Campo.

Gomez cuestionó la posición del Partido Panameñista al intentar imponer a Alfredo Juncá, director de Asesoría Legal Parlamentaria hasta septiembre pasado.

"Parece que el acuerdo aquí es en función de lo que quiere el Partido Panameñista, que quiere al señor Juncá. No estoy entrando en un juicio de si él es malo o bueno, pero el curriculum de él tampoco supera al de las licenciadas Campo y Sinclaire", añadió.