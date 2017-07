Varela: 'la única injerencia del Ejecutivo en la CSS ha sido la tramitación de 600 operaciones a asegurados'

La única injerencia del Ejecutivo en la Caja de Seguro Social (CSS) son 600 operaciones de mora que hemos hecho a asegurados y los estamos operando con fondos de la Presidencia de la República”.

De esta forma reaccionó este viernes 21 de julio el presidente de la República, Juan Carlos Varela, luego de conocer públicamente que el ministro de Salud, Miguel Mayo, sugirió al director del Seguro Social, Alfredo Martiz, que reconsiderara su decisión de destituir a Fernando Castañeda del cargo de subdirector nacional de Atención Primaria.

Abordado sobre el tema en un gabinete sectorial en el distrito de Arraiján, Varela insistió en que le correspondió usar la partida presidencial discrecional para operar a esos asegurados pendientes de una operación.

Incluso, comentó que a una persona de la junta directiva del Seguro Social, cuyo nombre no especificó, "la operamos con fondos de la Presidencia".

"Esa es nuestra injerencia, respaldar al director, a la junta directiva, a través de nuestros dos directores buscar apoyar la gestión (…) el ministro Mayo aclaró el tema del doctor Castañeda”, subrayó.

"Somos totalmente respetuosos de la autonomía de la CSS", agregó Varela. No obstante, afirmó que "siempre he dicho que vamos a estar muy cerca" de la entidad porque "si no estamos cerca, la población cuestiona al Presidente y no a la directiva".

En estos últimos días, la autonomía de la CSS ha sido objeto de debate.

Durante una visita a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Martiz confirmó la remoción del cargo de Castañeda, quien había sido designado por el anterior director de esta entidad, Estivenson Girón, y a quien el propio Martiz reemplazó el pasado mes de mayo.

Sin embargo, anunció que lo reintegraría, porque "así se lo solicitó el Ejecutivo”.

Posteriormente el ministro Mayo confirmó que fue él quien hizo esta petición: “la CSS es autónoma, pero podemos conversar. Conversé con él [Martiz] y le pedí que llamáramos al doctor Castañeda y tratáramos de dialogar y no destituirlo”.

En medio del debate, diferentes sectores de la sociedad organizada pidieron a las autoridades enfocarse en mejorar la atención que requieren los pacientes.

(Con información de Aminta Bustamante)