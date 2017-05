Varela sobre el incidente en la Universidad de Panamá con venezolanos: 'Es inaceptable'

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo este jueves que giró instrucción para aumentar la seguridad en los eventos que organicen los que respaldan al gobierno de Venezuela y quienes se oponen, en Panamá, para evitar que se repita el incidente del miércoles en la Universidad de Panamá (UP).

“Lo vi esta mañana [el enfrentamiento]... es inaceptable para nosotros”, sostuvo el mandatario.

Cerca de 20 personas, en su mayoría jóvenes venezolanos, llegaron la tarde del miércoles a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá para manifestarse de “forma pacífica” durante un acto que organizaron movimientos sociales de Panamá a favor de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Sin embargo, se fueron a los golpes momentos previos al evento, en donde estuvo presente el embajador de Venezuela en Panamá, Jorge Luis Durán.

Jóvenes venezolanos denunciaron que fueron agredidos por "chavistas", a pesar que llegaron a manifestarse pacíficamente.

Sin embargo, miembros de los grupos sociales, entre ellos Frenadeso, informaron que estas personas fueron a la UP a “provocar”.

"Hay que reconocer que hay una comunidad grande de venezolanos en el país. No podemos permitir que un conflicto interno en Venezuela se traiga a nuestra universidad", agregó Varela, durante la inauguración de la tercera versión de la feria “Edúcate 2017” que se desarrolla en Atlapa.

En tanto, el rector de la UP, Eduardo Flores, dio su versión: "Estudiantes y profesores de la universidad organizaron el evento donde invitaron al embajador de Venezuela para discutir sobre su punto de vista y posición de lo que está pasando en Venezuela. Eso se hizo en el salón de profesores de la Facultad de Humanidades con el visto bueno del decano. Nosotros recibimos por redes sociales que algunos grupos no iban a permitir que se diera este evento. Y dimos notificación a protección que se apersonaran a esto para que no surgiera nada indebido. Y después de haber iniciar el proceso unas 15 personas, que no son universitarios, supuestamente venezolanos por el acento, trataron de irrumpir en el acto. Naturalmente las 200 personas que estuvieron allí empezaron a repudiarlos. Seguridad les pidió que se retiraran, y se dio un forcejeo y lastimosamente algunas personas salieron heridas".

Flores enfatizó que la Universidad de Panamá es un centro de debate de ideas y no de censura. "No se hacen piqueteos cada vez que alguien hace algo que tú estas en contra, le pedimos a los venezolanos que respeten eso", indicó.