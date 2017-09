Vélez Loor: 'Panamá no ha tenido interés de hacerme justicia'

El ecuatoriano Jesús Vélez Loor, detenido en 2002 por Migración en Panamá y torturado tras ser acusado supuestamente de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llegará al país a mediados de octubre próximo para participar de la audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencia que efectuará la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia, que será en Panamá en el ámbito de la celebración del 58 período extraordinario de sesiones, está fijada para el 20 de octubre, a las 4:15 p.m.

Vélez Loor, quien se encuentra en Bolivia, dijo a este diario que la investigación que inició Panamá para encontrar a los responsables de las torturas que sufrió no ha avanzado como esperaba.

"El fiscal Justo Marcial Ortega, encargado de adelantar la investigación contra los responsables, no ha tenido interés en hacerme justicia. Tiene temor de hablar conmigo cuando trato de consultarle del avance de las investigaciones. Le tiene miedo a la principal acusada", indicó.

Vélez Loor señaló a Ilka Varela de Barés como una de las “responsables” de las torturas que recibió. Varela de Barés, actual embajadora de Panamá en Portugal, era en 2002 directora de Migración.

La investigación que inició Panamá en el caso Vélez Loor obedece al fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el país el 23 de noviembre de 2010. Y es que Vélez Loor acudió a ese organismo apoyado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para demandar al Estado. Y ganó.

En el fallo se destaca que: “ El Estado debe continuar eficazmente y conducir con la mayor diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación penal iniciada en relación con los hechos denunciados por el señor Vélez Loor, con el fin de determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar, en su caso, las sanciones y demás consecuencias que la ley prevea, de conformidad con lo establecido en el párrafo 270 de la presente Sentencia ”.

En ese mismo fallo, también se determinó que el Estado debería pagarle una indemnización de $27 mil 500 por daños y perjuicios a Vélez Loor, suma que fue pagada en 2012.

"No conozco que el Estado de Panamá haya adelantado una investigación seria rápida y eficaz. Ni siquiera he tenido acceso a los exámenes médicos que me practicaron en el 2015 en Panamá. Es una esperanza de justicia que cada día se desvanece, no quiero ni pensar que Panamá archivará el caso porque significaría una horrenda humillación de parte de la justicia a una víctima y a los migrantes", aseguró Vélez Loor este martes 26 de septiembre, vía correo electrónico.