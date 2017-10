La accidentada comparecencia del defensor del pueblo en el pleno legislativo

El defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, empezó la noche de este lunes 2 de octubre la sustentación de su gestión ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, su intervención se vio truncada luego de que no lograra responder con precisión el cuestionario formulado por la diputada independiente Ana Matilde Gómez.

Incluso, el propio defensor llegó a decir que también tenía dudas del informe que leyó frente a los diputados.

Castillero Hoyos fue citado por el pleno legislativo el pasado 5 de septiembre para que respondiera un cuestionario de seis preguntas.

El defensor llegó a la Asamblea cerca de las 4:30 p.m., pero se inició su sustentación cerca de las 6:00 p.m.

Empezó a leer un resumen de su gestión, informe que para los diputados no estaba acorde con las seis consultas que se le hizo.

Entre las preguntas elaboradas por los diputados estaban ¿cuáles son las conclusiones y acciones a tomar que han surgido de las reuniones que ha llevado la Defensoría del Pueblo con el subcomité de la tortura?, ¿cuáles son las recomendaciones de la Defensoría luego de las visitas realizadas a las áreas que se inundaron en el sector de Juan Díaz y áreas aledañas?

Tras un receso, la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, le pidió que respondiera directamente el cuestionario.

Durante su intervención, Castillero Hoyos manifestó que la institución que él dirige ha hecho 53 intervenciones en temas de cierre de calles, apagones, entre otros casos polémicos, en busca de consensos.

Contó que han monitoreado 20 centros penitenciarios del país, que han firmado más de 25 convenios. Que formaron parte del diálogo en el caso de invasión de tierras en Cerro Galera, Arraiján. Que actuaron de puente en el diálogo entre los gremios magisteriales y el gobierno.

Explicó que se han incrementado a 91 las "defensorías móviles" orientadas para que los ciudadanos pongan sus quejas.

Aseguró que hacen promoción para la defensa y el respeto de los derechos humanos.

Además, dijo que durante su administración se han recibido mil 114 quejas, de las cuales 938 fueron admitidas.

Tras finalizar su sustentación, entró en el proceso de preguntas y respuestas con los diputados. Ana Matilde Gómez fue la primera y la única en hacer uso de la palabra durante la sesión.

La primera pregunta lanzada por la diputada independiente -exprocuradora de la Nación- fue "¿Por qué no está aquí la adjunta (Elsa Fernández)?".

A lo que el defensor indicó "estoy acompañado tanto por el equipo administrativo como operativo de derechos humanos...".

Acto seguido la diputada replicó: "La pregunta es por qué no está. ¿Fue invitada o no quiso venir o no tiene nada que aportar a la institución o hacer aquí?".

En ese sentido, Castillero Hoyos enfatizó: "Entiendo en que el cuestionario son preguntas técnicas y me he hecho acompañar por los técnicos que manejan las preguntas".

"¿Entonces usted considera que la adjunta no guarda relación con nada de los temas que se ven en el cuestionario?", dijo Gómez.

"Ella tiene una serie de funciones que le puedo enumerar con gusto, como el tema de VIH...", respondió el defensor.

Gómez indicó que el informe entregado por la Defensoría del Pueblo al pleno no tenía una buena redacción, no estaba enumerado y que tenía cifras inexactas.

"Para pedirle, señor defensor, que cuando uno trae un documento extenso, este tiene 40 páginas hábiles, aun cuando esté dividido por preguntas, la páginas deben estar enumeradas porque es la forma más fácil para que los diputados puedan dirigirse a la página", expresó.

La segunda pregunta de Gómez fue "¿cuáles son los logros de esas 53 intervenciones que usted ha dicho ha hecho la institución, porque nosotros seguimos viendo a la gente que se tira a la calle a protestar por diferentes temas... de manera breve señor defensor... y vamos a casarla con otra para que no demore tanto tiempo, ¿esa defensoría móvil tiene que ver con el plan de acción?".

"Muchas gracias diputada, recojo de gran manera la recomendación que nos ha hecho, pero el informe que yo tengo está paginado", contestó el funcionario.

Inmediatamente, Gómez formuló otra pregunta para ayudarlo: "el primer y segundo párrafo del informe habla de acción inmediata, para que nos explique...".

El defensor contestó que iniciaba con lo de la defensoría móvil. "No son nuevas, antes se usaban para promocionar a la institución, pero ahora también están orientadas a acoger las quejas. Lo que es una diferencia de gran importancia... las defensoría móvil es un mecanismo de presencia de extensión en la comunidad, por ejemplo, en la Lotería hay una permanente... si quiere le explicó ...".

"No, yo no quiero saber en qué consiste el plan de intervención, porque acá (en el informe) lo explica un poco, quiero saber cuáles son los logros de las intervenciones", le reiteró la diputada.

Fue entonces cuando el defensor mencionó como un logro el caso de Cerro Galera, donde se desalojó a invasores "sin protestas...".

Gómez también le hizo la observación al defensor de que las cifras sustentadas en su informe eran inexactas.

"Yo asumo que usted revisó el informe que nos presentó. En el tercer párrafo nada coincide. Aquí dice que se recibieron mil 114 quejas, 640 en la sede central y 338 en las oficinas regionales, dando un total de 978, y que de esas, dice allí, se dirigieron 409 a servidores públicos y 121 a gobiernos locales que también son servidores públicos, por tanto, le sugiero que mejore esa redacción porque es incorrecta. Pero además, 409 más 121 da 530, pero aún cuando fuera 530 qué pasó con las 448... el informe no dice si fueron desestimadas", señaló Gómez.

"Muchas gracias diputada. Tiene que ver con un tema de las estadísticas que haya que ajustar, lo hacemos con mucho gusto y le enviamos la estadística actualizada... sin embargo, quiero decirle que la queja es un instrumento eficiente y le voy a mencionar si me lo permite", se disculpó Castillero Hoyos.

Gómez dijo entonces que "no es tanto que me explique en qué consiste que eso yo lo sé, ni la importancia, es qué respuesta le da al ciudadano de qué pasó con esas quejas que quedan en el aire".

Incluso, Gómez indicó que tiene denuncias de que dentro de la Defensoría existe "hostigamiento laboral".

"Tengo denuncias de que tampoco su despacho es una excepción en materia de hostigamiento o acoso moral en el entorno laboral", aseguró.

En ese momento, Castillero Hoyos hizo un alto en su intervención para consultar con su equipo el tema. “Agradezco que pregunte para consultar con mi equipo sobre el particular, sobre la inquietud suya", dijo.

Fue tras un receso y de conversar con la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, y varios diputados, que Castillero Hoyos se zafó de la comparecencia, pues el pleno aprobó una moción para que se suspendiera la sustentación y continuara su comparecencia el próximo lunes 9 de octubre.