'El antisemitismo en el mundo no ha pasado', embajador de Israel en acto en memoria de las víctimas del holocausto

La Asamblea Nacional y la Embajada de Israel en Panamá efectuaron este 25 de enero una sesión solemne en ocasión del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Durante el acto se guardó un minuto de silencio para honrar a los 6 millones de judíos asesinados en los campos de concentración durante el régimen nazi.

Gil Artzyeli, embajador de Israel, dijo que el “antisemitismo en el mundo no ha pasado y no ha desaparecido, sino que sigue a veces más fuerte, disfrazado o disimulado y que a veces no es antisemitismo sino solo en contra de Israel".

Sin embargo, dijo, a diferencia de la época del Holocausto, en este momento Israel “sí tiene las capacidades de enfrentar cualquier amenaza”.

Durante el acto, el embajador dijo que reconocen y aprecian la “importante contribución” que hizo Panamá para la creación del Estado de Israel, “aun antes de su creación”.

Tras finalizar la sesión solemne en el pleno legislativo, se llevó a cabo un emotivo acto en el que los rabinos de las comunidades judías hicieron los rezos de yskor y el male rajamin; y el presidente de la comunidad Shevet Ahim el kadish.

Acto seguido, el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, el embajador Gil Artzyeli, la presidente de la fundación Yad Vashen, Dalia Gateño; la sobreviviente del Holocausto Gerta Stern, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Panamá, Harold Robinson y al arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, encendieron seis velas en memoria de las víctimas.

La pieza Adagio de Albinoni fue interpretada en violín y el artista israelí Rony Eytan tocó la armónica.

Al evento asistieron la viceministra de Relaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industria, Diana Salazar; el gobernador de la provincia de Panamá, Rafael Pino Pinto; miembros del cuerpo diplomático y la comunidad judía.

El Día Internacional de Conmemoración anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto fue establecido en el año 2005 por la ONU.