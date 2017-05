Dolega, Bugaba y Boquerón adeudan $34 mil por disposición de los desechos

Los municipios de Dolega, Bugaba y Boquerón adeudan cerca de 34 mil 700 dólares al Municipio de David, en concepto de la disposición de la basura en el vertedero de esta región davideña.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Municipio de David, Joaquín De León, dijo que Dolega adeuda 18 mil dólares por todo el año 2016 y 6 mil dólares de enero hasta la fecha de este 2017.

Bugaba tiene una deuda de 3 mil 500 dólares (octubre, noviembre y diciembre de 2016) y 6 mil dólares de enero a abril de 2017.

Mientras que Boquerón registra una morosidad de mil 200 dólares de enero a abril de 2017; solicita la aprobación de un nuevo acuerdo municipal, porque el actual ya se venció y la Contraloría General de la República así lo exige.

De León aseguró que se ha hecho la gestión de cobro a estos municipios, pero a la fecha no ha habido un intento de pago. Agregó que se enviará una nota dirigida a estos municipios para que se pongan al día en los saldos adeudados. De no ocurrir, se tomará la decisión de suspender la entrada de los vehículos procedentes de estos municipios y que no depositen la basura en el vertedero de David, remarcó.

REACCIONES

Las municipalidades de Dolega y Boquerón aseguraron que no han pagado porque la Contraloría General les exige un acuerdo municipal que tenga vigencia. Argumentaron que el único que poseen en su poder data de diciembre de 2015.

En tanto, el alcalde de Bugaba, Carlos Araúz, dijo que ellos le pagan a la Empresa 4E por la recolección y depósito de la basura en el vertedero de David.

Sin embargo, dicha empresa no ha cumplido con la entrega de los timbres para que la Contraloría firme los cheques correspondientes, dijo Araúz, al ser consultado sobre este asunto.