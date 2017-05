Geisha sigue predominando entre los mejores cafés

El geisha, tanto en su categoría lavado como tradicional, sigue predominando entre los mejores cafés al obtener este fin de semana unos 90 puntos de calificación, durante la competencia de catación internacional de café The Best Of Panamá, que culminó la noche de este sábado en Boquete, Chiriquí.

De esta forma, la finca Esmeralda Geisha, propiedad de la familia Petterson, ganó en la categoría de Geisha Naturales; el segundo lugar le correspondió a Geisha Altieri, propiedad de Eugene Altieri; y el tercer lugar fue para la finca Santamaría Geisha Natural, propiedad de Edwin Santamaría.

En la categoría de Geisha Lavado, ganó el primer lugar la finca Sofía, propiedad de William Booth; el segundo lugar lo obtuvo Carmen Geisha, propiedad de Familia Aguilera, y el tercer lugar lo ganó la finca Santamaría State, propiedad de la familia Santamaría.

En la categoría de Tradicionales Naturales el primer lugar le correspondió a la finca Indian Suit Natural, propiedad de Graciano Cruz; el segundo lugar fue para la finca Las Brujas, propiedad de Kotowa; y el tercer lugar lo ocupó la finca Dunkan State de Kotowa.

En la categoría de Tradicionales Lavados, el primer lugar fue para finca Lérida, de Mount Honey; el segundo lugar a la finca Lérida, con Príncipe del Café; y el tercer lugar para Hacienda La Esmeralda con Borbón.

En la categoría de Pacamara, el primer lugar lo obtuvo Royal Pacamara Natural de Lea Burnesky; el segundo lugar fue para Máximo Natural, de Virginia Rojas; y el tercer lugar para Pacamara Doña Elvira, de Gonzalo Palenzuela.

Estos fueron los ganadores en las diferentes categorías que participaron en la competencia.

La elección de estas categorías se inició con la catación nacional la semana pasada, cuando 160 lotes fueron recibidos.

De estos, se seleccionaron 78 lotes para las categorías Geisha Natural, Geisha Lavado, Tradicional Lavado, Tradicional Natural y Pacamara, los cuales compitieron en la catación internacional; por cada categoría se elegía a los ocho mejor calificados para sacar a los tres mejores por cada categoría.

El premio especial de este año de la Copa Panamá lo obtuvo la Familia Petterson.

Francisco Serracín, miembro de la Asociación de Cafeces Especiales de Panamá, productor y catador nacional, dijo que el geisha en proceso natural es el más caro o mejor pagado internacionalmente.

Añadió que en la catación internacional se eligieron los 50 mejores lotes, que participarán en la subasta por internet en el mes de julio.