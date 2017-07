Gobierno otorga plazo de 15 días a cubanos para aceptar propuesta de regresar a su país

El Gobierno panameño otorgó un plazo de 15 días a los cubanos que se encuentran en el albergue de Los Planes de Gualaca, para que decidan si aceptan la propuesta de regresar con boleto pago a Cuba –así como mil 650 dólares para que empiecen un negocio pequeño– incluyendo una visa de turista para regresar al istmo con fines comerciales.

Así lo dio a conocer Siednel Candanedo, de la Pastoral Cáritas de Chiriquí, tras la conversación sostenida con el viceministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario, donde se les planteó a los extranjeros que deben tomar una decisión en firme.

Recordó que "el problema es que no existe otro país que les haya indicado que los cubanos pueden viajar hacia allá".

Por ello, indicó que se les comunicó que es la única solución que se les puede dar. "No se les va a obligar, pero de no aceptarlo tienen que regresar al país por donde entraron a Panamá y seguir su camino, porque no les dará la oportunidad de quedarse aquí”.

Añadió que ya se conversó sobre esta decisión con las autoridades cubanas, por lo que "no deben temer regresar".

Desde hace más de 80 días, unos 120 cubanos que se encontraban en un albergue de Cáritas en Panamá fueron trasladados a Los Planes (Gualaca), para que pudieran estar en mejores condiciones y ver qué opciones podrían tener en cuanto a su situación migratoria.

No obstante, se conoció que cinco de ellos abandonaron hace una semana el albergue de Los Planes, en el oriente chiricano, con rumbo desconocido. Se presume que ya deben estar en la frontera con Nicaragua.

Al respecto, Candanedo reconoce que existen algunos que tienen esta posición de no querer regresar a Cuba porque no tienen nada allá.

Sin embargo, insistió en que deben tomar una pronta decisión.