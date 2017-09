Hurtan sagrario y hostias de la capilla del Colegio La Salle en Colón

El hurto del sagrario y hostias fue detectado la mañana del martes 26 de septiembre de 2017, en la capilla del Colegio La Salle de Colón, ubicado en la calle 10 y 9 avenida Meléndez de esta ciudad.

El sacrilegio cometido contra la capilla fue rechazado por el personal administrativo y docente del centro educativo, que al acudir a rezar a la capilla se percataron que el sagrario no estaba en su sitio. Se sospecha que el hurto ocurrió la noche anterior.

Aquel que cometió el hurto no vandalizó ni forzó la puerta del lugar y solo sustrajo el sagrario -que no es de oro- con una cantidad de hostias no precisada.

Se interpuso la denuncia en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), para ubicar a los responsables y recuperar la pieza.