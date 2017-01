Ministerio de Ambiente sanciona al Municipio de Chitré

El Ministerio de Ambiente abrió un proceso administrativo y sancionará nuevamente al Municipio de Chitré por la reiterada quema ilícita de desechos en el vertedero municipal.

El director del Ministerio de Ambiente de Herrera, Guillermo Nicholson, dijo que la institución tiene que ver con la parte ambiental porque es una área sensitiva, cercana al manglar y al río La Villa, de allí que existan prohibiciones de quemas a cielo abierto.

Las reacciones se dan luego de que el pasado 17 de enero se registrara un gran incendio de desechos en el vertedero municipal de Chitré.

Por esta razón, Nicholson dijo que se hizo un informe y el Departamento de Calidad, asesoría legal se sentarán para notificar al Municipio de Chitré de la sanción administrativa que se le impondrá.

El funcionario recordó que el Municipio de Chitré tenía una sanción de 5 mil dólares por la quema ilícita, de allí que tendrá que hacer la cancelación.

Dijo que desde el inicio de esta administración municipal se dijo que se tendrían pepenedores las 24 horas del día y se colocarían losas de concreto y se iba a dividir la materia orgánica de la inorgánica y se haría reciclaje.

Pero hasta el momento no se ha hecho nada, sentenció el funcionario.

Agregó que esperan que las autoridades municipales se acerquen a la institución para ver la solución que presentan, porque las quemas no son la solución.

De igual forma, el Municipio de Chitré tendrá que buscar un sitio para la disposición final de la basura.

No obstante, recordó que hace algún tiempo se efectuó un estudio de impacto ambiental categoría dos, pero no fue de la mejor manera porque la comunidad pariteña no tenía conocimiento de lo que se iba a hacer y plasmó su malestar.

En un comunicado el Ministerio de Ambiente le exige al Municipio de Chitré que cumpla y custodie las instalaciones del vertedero para asegurar que no se realice la quema de desechos.

En cuanto a la multa, el alcalde de Chitré, Olmedo Alonso, expresó que recibieron una notificación hace dos mes aproximadamente, de que la pasada administración había sido multada con 5 mil dólares.

Sin embargo, expresó que en el presupuesto de rentas y gastos no tenía contemplado el pago, de allí que habrá que esperar a que se hagan algunos trámites para ver si se puede pagar.

Alonso dijo que han presentado una reconsideración de la multa porque esos fondos pudieran ser utilizados en mejoras para el vertedero.