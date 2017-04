Confirman afectación dentro del área protegida de La Enea

Un informe del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en la provincia de Los Santos confirma la invasión de terrenos y la subsecuente afectación dentro del área protegida de la zona litoral del corregimiento de La Enea.

Según detalla el informe, durante una inspección a la mencionada área protegida se observaron globos de tierra intervenidos negativamente con actividades como la eliminación de gramínea, tala y quema sobre las dunas. Esto provoca que la arena se disperse.

Además, de acuerdo al reporte de MiAmbiente, la tala y la quema afectaron la flora y fauna del sector pues se destruyó el hábitat de crustáceos, aves marinas nacionales y migratorias, y de la iguana negra.

Las autoridades identificaron 35 lotes cercados ilegalmente y que limitan con el área de manglar. Dentro de algunos lotes hay ranchos, rompeolas construidos con neumáticos y plástico.

La zona protegida, en el litoral del corregimiento de La Enea, fue creada mediante el Acuerdo Municipal No 7 del 12 de octubre de 1990 y publicado en la Gaceta Oficial No. 26143, y se establece que se permite el uso público del área, siempre que dicha actividad no cause graves perturbaciones ecológicas, entre otras medidas que protegen el área.