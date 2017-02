Bebé hipopótamo va mejorando en zoológico de Cincinnati

El bebé hipopótamo que nació en el Zoológico de Cincinnati ya está dando sus primeros pasos.

Fiona, quien nació seis semanas prematura el 24 de enero, estuvo activa durante la noche y bebiendo leche por su cuenta, dijo el domingo la portavoz del centro de animales, Michelle Curley.

Es la primera hipopótamo del Nilo en nacer en ese establecimiento en 75 años.

Su madre, Bibi, tiene ya 17 años.

Los veterinarios del zoológico han estado haciendo esfuerzos para que Fiona pueda crecer y fortalecerse. La mantienen cerca de sus progenitores para que la puedan oler y escuchar con facilidad.

El zoológico ha estado actualizando al público sobre la situación mediante su portal de internet.

Encouraging news from hippo headquarters! This video, taken by animal care staff overnight, shows Fiona's 1st steps! https://t.co/RywHq2zIclpic.twitter.com/9gcr4LHgru