Cambios de peso afectarían a personas con males cardíacos

Bajar y subir de peso repetidamente podría ser peligroso para personas con problemas cardíacos y de sobrepeso, de acuerdo con un estudio.

Los pacientes que tuvieron un mayor cambio de peso durante un lapso de cuatro años, fueron más propensos a sufrir ataques cardíacos, infartos o incluso la muerte.

Para algunas personas, los cambios de peso serían reflejo de realizar dietas de manera intermitente, algo que estudios anteriores insinúan que no es saludable para las personas con problemas cardíacos. Eso significa que mantener un peso, incluso si es elevado, sería más saludable que perderlo y recuperarlo en repetidas ocasiones.

Pero las grandes fluctuaciones de peso en pacientes con males cardíacos también podrían ser accidentales y un posible indicio de enfermedades graves, lo que explicaría los resultados del estudio, indicaron investigadores y expertos externos al estudio.

Los doctores que no estuvieron involucrados en el reporte dijeron que es interesante, pero que no presenta pruebas de que los cambios intermitentes de peso son un riesgo para los pacientes con sobrepeso y afecciones cardíacas.

A pesar de ello, la recomendación del cardiólogo de la Universidad de Nueva York y autor principal, el doctor Sripal Bangalore, respalda el consejo común para todas las personas con sobrepeso: "Pierdan peso e intenten mantenerlo bajo".

El estudio se publicó el miércoles en el New England Journal of Medicine. Está conformado de un análisis a cerca de 9 mil 500 pacientes involucrados en un estudio distinto en el que no se examinaron los motivos del cambio de peso. Se midió el peso 12 veces, en promedio, durante un lapso de cuatro años y algunos pacientes perdieron o subieron varias libras entre cada medición.

Entre los mil 900 pacientes que registraron los mayores cambios de peso, el 37% de ellos sufrieron ataques cardíacos fatales o no fatales, infartos o algún otro problema coronario durante el estudio. Eso en comparación con el 22% de los mil 900 pacientes con los menores cambios de peso en ese lapso.

Las fluctuaciones de peso en el grupo de alto riesgo fueron de 10 libras, en promedio, durante cuatro años. En el grupo de menor riesgo, el cambio de peso promedio fue de menos de 2 libras, durante ese mismo lapso. En total se registraron más de 500 decesos, que fueron más comunes entre los pacientes que tuvieron la mayor fluctuación de peso.