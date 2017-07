Cuba mantendrá tolerancia 'cero' con marihuana

Cuba mantendrá su política de tolerancia "cero" con las drogas, pese a la despenalización del consumo de marihuana en países vecinos, la mayoría con fines medicinales, anunció este martes un alto funcionario.

"La política es droga, Cuba, opción cero", señaló el jefe de la Policía Nacional Revolucionaria, general Jesús Becerra.

El oficial habló ante un grupo de diputados, según imágenes de la televisión local.

"No puede haber (...) un gramo de droga en la calle, Cuba (...) no permite, no ha permitido ni permitirá que este flagelo afecte la seguridad ciudadana", reiteró Becerra.

El coronel Juan Carlos Poey, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior, explicó que hasta la fecha 12 países han legalizado el consumo de cannabis y que siete de ellos están ubicados en la misma área geográfica que Cuba.

"Para que tengan una idea del impacto, el año pasado el 40% de los (cuatro millones de) turistas que visitaron la isla provinieron de tres países que (...) han liberado el consumo de marihuana", añadió.

Naciones como Argentina, Colombia, Chile, Canadá y México, junto a 29 estados norteamericanos, permiten el uso medicinal de la marihuana, mientras que Uruguay liberó el consumo con fines recreativos.

Las autoridades de la isla ejercen estricta vigilancia para evitar la entrada de drogas por puertos y aeropuertos, y su tenencia es fuertemente castigada.