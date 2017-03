Descubren primer caso de fluorescencia natural en ranas en Argentina

Científicos de Argentina y Brasil descubrieron de manera casi azarosa el primer caso de fluorescencia natural en una especie de rana arborícola que se encuentra en Sudamérica, contó este jueves a la AFP uno de los autores del trabajo.

"Este caso es el primer registro científico de una rana fluorescente. No había reportes anteriores que encontremos, más allá de informaciones acerca de moléculas que puedan ser fluorescentes", dijo Carlos Taboada, uno de los investigadores.

En un laboratorio del prestigioso Museo Argentino de Ciencias Naturales Comodoro Rivadavia (MACN) de Buenos Aires, Taboada explicó el alcance del trabajo del que formó parte.

Taboada trabaja en el equipo liderado por el argentino Julián Faivovich, investigador principal del MACN y del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (Conicet), cuyo hallazgo fue recientemente publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Según Faivovich, este descubrimiento "modifica radicalmente lo que se conoce sobre la fluorescencia en ambientes terrestres, permitió encontrar nuevos compuestos fluorescentes que pueden tener aplicaciones científicas o tecnológicas y genera nuevas preguntas sobre la comunicación visual en anfibios".

El origen de la fluorescencia se debe a unos compuestos denominados hyloinas. "Se debe a una combinación de emisión de glándulas de la piel y de linfa, que es filtrada por las células pigmentarias también de la piel, que en esta especie es translúcida", indicó Faivovich.

Hace unos seis años, el equipo buscaba explicar el origen metabólico de los pigmentos en ranas cuando encontraron la fluorescencia, detalló Taboada en la entrevista en el laboratorio biológico, donde conviven con los tubos de ensayos y animales en formol.

"Descubrimos un fenómeno foto biológico, por decirlo de alguna manera. Cuando fuimos a mirar los animales que había en cautiverio y detectamos esa fluorescencia tan intensa nos generó mucha emoción. Fue bastante desconcertante", rememoró.

La especie en la que describieron el fenómeno es la Hypsiboas punctatus, una rana arborícola que vive en Sudamérica y cuyas propiedades ópticas no eran conocidas hasta entonces. No quisieron dar a conocer el hallazgo hasta asegurarse que el fenómeno no fuera consecuencia del cautiverio de las ranas, por lo que trabajaron en unos 200 ejemplares más.

"Detectamos las propiedades en todos los ejemplares que estudiamos", dijo el investigador. Taboada estimó que es muy posible que esa fluorescencia se manifieste también en otras especies, teniendo en cuenta que las propiedades de la piel son muy parecidas a la investigada.

Además de los argentinos, participaron de la investigación los brasileños Andrés Brunetti y Fausto Carnevale, ambos de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto de la Universidad de Sao Paulo, precisa un comunicado del Conicet.

El fenómeno de la fluorescencia significa que "las moléculas absorben luz de una determinada longitud de onda, se excitan y remiten luz de otro color de menor energía que en este caso es verde-celeste", precisó el investigador.