Michelle Obama critica decisión sobre almuerzos escolares

Michelle Obama criticó el viernes una decisión del gobierno de Donald Trump de demorar las normas federales encaminadas a hacer que los almuerzos escolares sean más saludables, y advirtió que los niños acabarán “comiendo porquerías”.

La exprimera dama declaró en una conferencia sobre la salud en Washington que se requieren comidas escolares más nutritivas, ya que millones de niños en todo el país desayunan y almuerzan en la escuela financiados por subsidios federales.

Sin mencionar al presidente por su nombre, exhortó a los padres a que piensen acerca de la reciente decisión del gobierno y a que “examinen los motivos”. “Tienen que detenerse y pensar: ‘¿Por qué no quieren que nuestros niños tengan buenos alimentos en la escuela? ¿Qué está mal con ustedes y por qué es ese un asunto partidista?”, preguntó la señora Obama.

“¿Por qué sería eso un tema político?” “Mamás, piensen en esto. No me importa en qué estado vivan, sáquenme de la ecuación, les agrade yo o no, pero piensen en la razón por la que alguien está de acuerdo en que sus hijos coman porquerías”, afirmó.

Durante una conversación de casi una hora encabezada por Sam Kass, el chef personal de los Obama durante sus años en la Casa Blanca y director ejecutivo de la iniciativa contra la obesidad infantil que ella encabezó cuando era primera dama, la señora Obama también habló brevemente sobre sus planes para el futuro.

El último día de su familia en la residencia presidencial fue el 20 de enero, y dijo que ella y el expresidente Barack Obama pasarán el año dilucidando qué harán ahora.

En una de sus primeras presentaciones destacadas, el secretario de Agricultura Sonny Perdue anunció el 1 de mayo que el departamento a su cargo demorará un requisito que debía implementarse próximamente para reducir la cantidad de sodio en los almuerzos escolares.

Purdue dijo que también planeaba seguir emitiendo exenciones a una norma que requiere se sirvan más granos enteros. Las escuelas también podrían servir leche a la cual se le ha añadido sabor en un 1% en lugar de la leche descremada que se requiere ahora.

Los nuevos cambios en los almuerzos escolares reflejan las sugerencias efectuadas por la Asociación de Nutrición Escolar, que representa a directores de nutrición en las escuelas y a compañías que le venden alimentos a los planteles.

El grupo se enfrentó frecuentemente con el gobierno de Obama, que a partir de 2012 introdujo poco a poco las normas para que se sirvieran almuerzos escolares más saludables.