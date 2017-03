Senderismo seguro: cómo hacer ecoturismo de manera responsable

Camina con un guía certificado y escoge el sitio por donde vas a caminar. Nunca hagas senderismo solo. Busca un sendero con grado de dificultad mínimo. No camines más de 10 kilómetros por día. Si has tenido experiencia, ve más lejos con mayores grados de dificultad.

Avisa siempre a dónde vas y tu hora probable de regreso. Si se da una emergencia, lesiones o enfermedad, lleva en todo momento el contacto de la Cruz Roja, Sinaproc, 911 o la Policía. Si estás herido o enfermo, mantén la calma y no te muevas del sitio donde te has accidentado.

No uses sandalias ni zapatos para agua. El calzado debe cubrir el tobillo, úsalo con medias y anúdate bien los cordones para no tropezar, sobre todo en cuestas descendentes. Lleva medias de recambio para mantener los pies secos y evitar ampollas y laceraciones.