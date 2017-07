AMP cancela permiso de navegación a la embarcación de Sea Shepherd

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) canceló el permiso de navegación, emitido el 3 de abril, a través de la Dirección General de Marina Mercante, a la nave “John Paul Dejoria”, que le permitía operar en aguas panameñas “como actividad regulada de placer” por el periodo de un año.

Por tal motivo, la AMP emitió una resolución para pedirle al Servicio Nacional Aeronaval que proceda a escoltar a la mencionada embarcación fuera de las aguas jurisdiccionales de Panamá.

Esta cancelación se produce luego de una inspección en puerto, en la que se constató que la embarcación era utilizada para una actividad diferente al permiso que tenía para operar en Panamá.

También se comprobó que los tripulantes de la nave tenían la cuenta de Facebook Sea Shepherd Panamá Oficial, en la que detallaban el trabajo que realizaban en el país y no se ajustaban a un yate de placer.

En tanto, la organización no gubernamental Sea Shepherd, que regentaba la nave, escribió en su cuenta de Facebook que estaban decepcionada porque el Gobierno de Panamá se vio “presionado por los intereses comerciales de la industria pesquera”.

“¿Acaso es Coiba una reserva solamente en nombre? Sea Shepehrd existe para exponer la pesca ilegal y la corrupción. Aparentemente hemos destapado ambos en Panamá”, destacó la organización.

The M/V John Paul Dejoria is being detained in Panama City by Aeronaval. They have been instructed to be guarded overnight. Updates soon. pic.twitter.com/Mq44drs5m3