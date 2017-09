ATTT retirará placas vencidas tras aprobación de nueva resolución

Tras la aprobación de una nueva resolución, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) retirará todas la placas vencidas a los vehículos que transiten en el país.

Dicha resolución autoriza a los inspectores de la entidad y a los agentes de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional a quitar de los carros las placas que no estén al día. La norma, hasta hace poco vigente, no permitía el retiro de placas.

"Las placas retiradas de los vehículos cuyos propietarios las mantengan vencidas serán enviadas a los municipios donde estén registradas para que esa instancia desarrolle el trámite respectivo", destacó la institución a través de un comunicado.

La ATTT dijo que mientras el vehículo no porte la placa única de circulación "no podrá transitar por las vías públicas, y por lo tanto el conductor sorprendido será objeto de una multa y retención del vehículo, de acuerdo a lo indicado en el artículo 240, numeral 12 del Decreto Ejecutivo No. 640 de 27 de diciembre de 2006".

La multa por tener placa vencida es de $50.

De enero a agosto de este año, las autoridades del tránsito han sancionado de 10 mil 263 conductores con placa vencida.