ATTT sanciona a 703 mil 242 conductores por infringir las normas de tránsito

Un total de 703 mil 242 conductores han sido sancionados por infringir las normas establecidas en el Reglamento de Tránsito desde el pasado 1 de enero hasta el 31 de julio de 2017.

Así lo dio a conocer la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a través de un informe del Departamento de Infracciones Menores.

El documento señala que la infracción N°71, que corresponde a la insuficiencia de saldo en los dispositivos de recarga en los corredores Norte y Sur, se mantiene en primer lugar con un total de 305 mil 851 faltas.

En segundo lugar está la infracción N°64 pertinente a vehículo mal estacionado con 62 mil 294 infracciones y en tercer lugar la infracción N°69 con 62 mil 141 automovilistas sancionados, correspondiente al desatender las líneas de no pare, paso peatonal e indicaciones del inspector de la ATTT o agentes de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

Otra de las infracciones con mayor reincidencia es la de automovilistas conduciendo a velocidad superior al límite con 38 mil 132 conductores sancionadas.

De igual manera, el informe precisa que se han sancionado a 23 mil 283 automovilistas por conducir obstruyendo el tránsito y un total de 15 mil 112 multas por no portar licencia de conducir. También han sido sancionados 14 mil 228 conductores por conducir de forma desordenada; 13 mil 905 por hablar por teléfono al conducir y 13 mil 641 por realizar giro prohibido.

Asimismo, el escrito detalla otras sanciones, como la falta por conducir en vía contraria o girar en forma de "U", no presentar seguro de responsabilidad civil vigente, vehículos circulando con placa vencida, no utilizar el cinturón de seguridad y circular con luces no adecuadas.

El reporte de la ATTT informa que se sancionaron a 4 mil 162 conductores por conducir en estado de embriaguez comprobada o efecto de alcohol y otros 2 mil 607 por conducir con aliento alcohólico.