Abren concurso público para elegir al nuevo director del Idaan

La junta directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) aprobó la apertura de un concurso público para escoger al nuevo director de esa institución, después de la renuncia de Julia Guardia.

+ info Guardia deja el Idaan luego de 36 meses

Los interesados en postularse deberán presentar sus documentos personales del 18 de septiembre al 29 de septiembre en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la secretaría de la junta directiva del Idaan, en vía Brasil.

Entre los requisitos que deben presentar están: tener experiencia administrativa no menor de cinco años, no haber sido condenado por delito contra el patrimonio, no ser cónyuge ni pariente en cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad de algún miembro de la junta directiva.

Este concurso es para la selección de ternas que serán remitidas al Órgano Ejecutivo, informó la directiva. Será el presidente Juan Carlos Varela quien tomará la decisión final de quién será el reemplazo de Julia Guardia.

Guardia estuvo en el cargo durante 36 meses. En su carta de renuncia, dijo: "Dejo el puesto con la satisfacción de dejar el camino trazado para la ampliación de la cobertura y modernización del Idaan, a través del énfasis en la implementación de tecnologías y la ejecución de obras que llevarán un mejor servicio al pueblo al cual nos debemos".