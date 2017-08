Alfredo Martiz: 'Injusto que los médicos no lleguen a su hora a trabajar'

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz, pidió este viernes 4 de agosto de 2017 a los directores de las instalaciones de salud que garanticen la asistencia de los médicos y que mejoren la calidad de la atención a la población.

Esto permitirá hacer los cambios necesarios para lograr la transformación de la entidad, recalcó el funcionario, durante la presentación del plan de trabajo de la dirección ejecutiva nacional de servicios y prestaciones en salud de 2017 a 2019.

Martiz fue claro: "no es justo que los médicos no lleguen a su hora de trabajo… ustedes saben que llegan a las 8:00 a.m. y se van a las 9:00 a.m., otros no van… otros tratan mal a los pacientes”.

De igual forma, solicitó acabar con las "malas prácticas" que tanto afectan a la institución, como la "tiranía de la ventanilla" y eso de "qué hay pa mí para agilizar el trámite”. Agregó que ya se han presentado las denuncias ante las autoridades competentes sobre estas malas prácticas, pero insistió en que es preciso que se tomen los correctivos.

"Las redes sociales son nuestros peores enemigos… todo se sabe. Tienen que entender que ya no son invisibles en cometer actos irregulares", puntualizó.

Como parte de esta transformación, Martiz hizo hincapié en que la atención del paciente enfermo debe abarcar desde el momento en que este acude a recibir una atención hasta el tratamiento "satisfactorio" que se le pueda brindar.

Recordó que, si no se atiende a los pacientes de forma diligente, estos se van a complicar. "No es lo mismo tratar a un paciente con un síndrome prediabético que a uno con una diabetes ya establecida", explicó.

De paso, Martiz expresó que se ha hecho de la enfermedad una constante y de las prácticas preventivas una excepción. "No hay Estado que tolere la crisis de salud que tenemos, como el aumento en los casos de obesidad, diabetes, drogadicción, hemodiálisis, cirugías cardiovasulares”, mencionó.

En ese sentido, recordó el hecho de que el 90% de la población mayor de 40 años de edad que ha participado en las diferentes jornadas del censo de salud preventiva padece de una enfermedad crónica, según lo ha informado la CSS. En otras palabras, solo el 10% goza de buena salud.