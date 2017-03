Campaña Cero Discriminación, un llamado a la tolerancia e inclusión

¿Sabía usted que un 25% de las personas que vive con VIH en Panamá ha sufrido de violencia verbal? ¿O que un 12% se vio obligado a cambiar de domicilio debido a su condición?

Las cifras se desprenden del Índice de Estigma y Discriminación en Personas con VIH en Panamá (2013), que da cuenta de cifras, nada halagadoras, sobre la realidad en el país.

Según esta evaluación, el 52% expresó que algunas personas murmuraban acerca de su condición y que el 14% perdió el empleo por vivir con VIH. De allí el llamado hecho desde Naciones Unidas para unirse a la campaña contra la discriminación que, este 2017, lleva por lema: Hazte Sentir.

SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN

Todas las personas han experimentado, en determinado momento de su vida, algún tipo de discriminación. Sin embargo, todos tienen a su alcance la oportunidad de transformar esta situación, según lo plantea Alejandra Corao, asesora regional del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida).

Como parte de este compromiso, Onusida celebró el 1 de marzo pasado, el Día de la Cero Discriminación, un esfuerzo que esperan se extienda más allá de un día.

La campaña se realiza, por tercer año a nivel mundial, y la segunda vez que Panamá se suma a esta causa, a través del Despacho de la Primera Dama de la República y el Ministerio de Salud (Minsa).

"Todos tenemos una voz que merece ser escuchada y, por ello, debemos trabajar en eliminar la discriminación en todos los ámbitos", dice la experta de Onusida. Y es que, según enfatiza Corao, la discriminación puede adoptar muchas formas, es decir, por motivos de la raza, religión, género, nacionalidad, orientación sexual, edad, condiciones de salud, incluyendo el VIH.

Según el mensaje planteado este año, lograr mayores avances en el tema de la cero discriminación permitirá, entre otros aspectos, alcanzar el reto de la Organización Mundial de la Salud que consiste en reducir la cifra de infecciones por VIH.

MAYORES ACCESOS A SERVICIOS DE SALUD

Datos de los Índices de estigma en personas que viven con VIH en Latinoamérica, entre el 10% y el 40% de las personas que viven con VIH evitar ir a un centro de salud cuando los necesiten, por miedo a ser discriminados.

En ese sentido, el Minsa informó que lleva adelante capacitaciones tanto al personal de salud como al administrativo, para hacerle frente a estas situaciones.

Otras de las estrategias que tiene este ministerio consiste en las clínicas amigables, enfocadas especialmente en poblaciones clave (personas con VIH, trans, trabajadoras sexuales).

"En ocasiones discriminamos por desconocimiento, tanto del personal de salud, como de la población que no sabe sus derechos y por lo tanto no sabe qué exigir", plantea Jazmín Higuero, del Programa de ITS, VIH y hepatitis del Minsa.

Desde que se diagnosticó en 1984 el primer caso de sida en el país hasta diciembre de 2015 se han reportado 15 mil 460 casos, según datos del Minsa.

SENSIBILIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE COLÓN

Existe un gran número de agrupaciones de la sociedad civil organizada que buscan poner su grano de arena para eliminar la discriminación.

Este es el caso de la Asociación Cambiando Vidas por Colón, creado en 2011. Este grupo trabaja en conjunto con el Fondo Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objetivo captar a la población en riesgo y a la vez apoyar a las personas que viven con VIH, en la costa atlántica.

A pesar de que al principio este diagnóstico parecía de muerte en mi vida hubo una transformación que me ayudó a empoderarme, tener más información… cada día es una nueva oportunidad. Lorena Kelly Asociación Cambiando Vidas por Colón

Lorena Kelly (44 años) fue una de las promotoras de la creación de esta asociación. "Sentimos mucho lo que era el rechazo, el estigma, la discriminación, la falta de oportunidades, por lo que decidimos empoderarnos y ayudar a otros”, relata.

Considera que, en su rol de liderazgo, sí ha visto cambios en los colonenses hacia cómo ven a las personas que, al igual que ella, tienen VIH.

“A través de nuestro testimonio, charlas, hemos visto que en Colón se han sensibilizado y que las personas que vivimos con VIH hemos aceptado nuestro diagnóstico y hemos acudido a los tratamientos para mantener una buena calidad de vida”, dijo.

En su caso, recuerda que el diagnóstico no fue fácil: “cuando se oía de VIH se pensaba en muerte pero gracias a fortalecer en conocimientos con otros proyectos nacionales e internacionales me fui empoderando”.

¿Qué mensaje le da a la población en general? " Háganse su prueba de VIH periódicamente, al igual que las embarazadas", concluye.