Empresarios de Colón denuncian crisis en el sistema educativo

Miembros de la comunidad empresarial de la provincia de Colón manifestaron este miércoles, 7 de septiembre, su preocupación por “la crisis que atraviesa el actual sistema educativo que afecta a los futuros profesionales”.

El empresario Rafael Arosemena, quien ha invertido por más de 30 años en la adecuación de varios centros educativos y parques de Colón, denunció públicamente el abandono en que se mantienen las escuelas y colegios de esta provincia.

“En un recorrido que hemos hecho a algunos centros educativos, para dar charlas, nos percatamos que toda esa inversión de primer mundo que se ha hecho no se están usando, colegios con laboratorios de idiomas, de informática y con computadoras que tienen tres y hasta siete años de estar allí dañándose porque no se están usando, pues no cuenta con Internet y mucho menos con la disposición de los responsables por esta perdida de recursos” dijo Arosemena.

Según el empresario, tanto este gobierno como los anteriores “tienen que pagar un costo político por el daño que le están haciendo al país, afectando el desarrollo de los futuros profesionales”.

Agregó que la denuncia será elevada a la Cámara de Comercio y al escrutinio de la sociedad civil organizada.

Asimismo, responsabilizó a las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) y a los gremios magisteriales por solo interesarse en temas salariales.

De acuerdo a estadísticas presentadas por Arosemena, el Colegio Abel Bravo cuenta con seis salones de idiomas con 36 computadoras cada uno y no se están utilizando por falta de conexión a Internet.

El Instituto Rufo A. Garay tiene más de cinco años esperando que se termine de instalar y acondicionar el salón de idiomas.

En el caso de la escuela República del Paraguay el salón de idiomas tampoco se usa, pues el sistema eléctrico tiene más de seis años dañados.

En el informe también se detalla que en la escuela Pablo Arosemena, desde el 2010, está a la espera de que se le instale la cometida eléctrica y que se les entregue 32 computadoras como parte de una promesa del Meduca.

En el Colegio José Guardia Vega que tampoco cuenta con conexión a Internet.

En tanto que en el IPTC no cuentan con taller de tornería ni equipos de aprendizaje para esta carrera y el Instituto Benigno Jiménez Garay, los tres salones de idiomas y tres de informática fueron vandalizados.

La Prensa intento comunicarse con la directora Nacional de Administración del Meduca, Lourdes Carcache, así como con Mario Rodríguez, Director general. Ninguno de los dos contestó las llamadas.