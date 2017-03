Papa Francisco acepta renuncia de Rómulo Emiliani como obispo auxiliar de San Pedro Sula

21 mar 2017 - 10:50h

Siempre he anhelado, desde mi ordenación sacerdotal, servir en la renovación de la armonía perdida, el desorden emocional y mental que padecen miles y miles de personas. Para eso he dedicado tantos años y esfuerzos en múltiples tareas. He trabajado en ese tema incansablemente. Y he servido a jóvenes, adultos, y ancianos.



Además de servir a tanta gente en muchos países y usando todos los medios de comunicación posibles, he dedicado cientos de horas a sacerdotes en doce (12) países, en 38 diócesis y a seminaristas en algunos Seminarios Mayores. Me he metido a fondo en la vida de las cárceles en Costa Rica, Panamá y Honduras justamente buscando esa rehabilitación y conversión. Donde quiera me hayan pedido he ido a predicar sin pedir nada a cambio.



Creo llegó el momento de hacer un alto en el camino, reorganizar mi trabajo y en esta última etapa de mi vida productiva pastoral, con 28 años de servicio episcopal y casi 40 años de sacerdocio, buscar la manera de servir mejor.



Para eso renuncio a mi servicio como obispo auxiliar de San Pedro Sula, me dedico a una renovación profunda espiritual y humana para dar lo mejor de sí en esta última etapa pastoral de mi vida y reorganizaré toda mi actividad desde la comunión plena con la Santa Sede y lo que el Señor me pida.



Dado en San Pedro Sula el día 20 de marzo del 2017.