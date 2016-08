Gabinete aprueba $10.8 millones a los Bomberos para compra de equipos

El Consejo de Gabinete aprobó este martes, 30 de agosto, un crédito adicional a favor del Cuerpo de Bomberos de Panamá, por un monto de $10.8 millones para la compra de equipo de protección y seguridad personal y para dar cumplimiento al pago de sobresueldos y vigencias expiradas.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, explicó que con estos recursos se cumplirá con la homologación de salarios para todo el personal activo remunerado y pago de deudas de sueldos y sobresueldos.

Del monto aprobado, $4.4 millones serán para hacer frente al pago de la homologación de salarios y $1.2 millones para el pago de sobresueldos.

Mientras que $2.5 millones serán utilizados para la compra de capotes, pantalones, caperuzas y guantes; y $274 mil 776 para la compra de cascos de bomberos.

En tanto, $394 mil 990 para compra de botas de extinción y $1.9 millones para la compra tanques de oxígeno.

De La Guardia manifestó que el financiamiento de estos recursos proviene de excedentes de ingresos corrientes del Gobierno Central generados en el primer trimestre de la presente vigencia fiscal de conformidad con la Dirección General de Ingresos.

FIRST TRASIT

Por otro lado, el Gabinete emitió "concepto favorable" para la cesión del Contrato No. MP-67-2015, suscrito entre el Ministerio de la Presidencia, actuando en representación del Estado y First Transit de Panamá, Inc. a la empresa T ransporte Masivo de Panamá, S.A., para la prestación de servicios de administración de Transporte Masivo de Panamá, S.A.

First Transit de Panamá, Inc., (subsidiaria de Greyhound), –operador interestatal de autobuses de pasajeros con más de 3 mil 700 destinos en Estados Unidos (EU), Canadá y México–, es el administrador de Transporte Masivo de Panamá (Mi Bus).