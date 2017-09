Hospital tableño recurre a compra de cámaras tras vandalismo

Autoridades del hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Las Tablas recurrirán a la compra de cámaras de vigilancia, luego de que el equipo de ultrasonido de este nosocomio fuera vandalizado este lunes 11 de septiembre.

El hospital inició el proceso de compra de cámaras para las áreas sensitivas, como lo son el área de rayos X, consulta externa y las salas, según dio a conocer Tania Alvarado, subdirectora del nosocomio.

Alvarado recalcó que la decisión se toma luego de que este lunes el jefe del departamento de radiología, Germán Lucero, comunicara que el ultrasonido había sido vandalizado. Los aparatos perjudicados tienen un costo de 65 mil dólares.

"Todavía no sabemos si el equipo [que quedó] es útil, porque no será hasta el miércoles cuando el especialista de la compañía que lo vende determine si se puede seguir utilizando o no", explicó.

Alvarado aseguró que se adelantan todas las investigaciones pertinentes para luego presentar las denuncias.