Meduca sigue el diálogo con los docentes de áreas de difícil acceso

La ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, detalló este jueves 24 de agosto en la ciudad de David, tras reunirse con voceros de los docentes de las áreas de difícil acceso, que por lo menos los educadores de 40 escuelas multigrado están en paro.

Sin embargo, explicó que el Ministerio de Educación (Meduca) está comprobando en las diversas áreas qué escuelas no están abiertas.

Para que no existan especulaciones, indicó la ministra, desde este miércoles 23 de agosto se hace un recorrido para verificar el funcionamiento de los centros escolares.

Agregó que se tomarán las acciones que correspondan contra los docentes que se mantienen en paro. “Ya se han dado los pasos para dar las sanciones, las cuales se están evaluando”.

Una de las sanciones podría ser el no pago de los salarios, “pero también está en riesgo la continuidad de sus servicios porque un funcionario no puede dejar su cargo por semanas y no tener ninguna consecuencia”.

Sobre cómo se repondrían las clases en los centros educativos, cuyos educadores asisten al diálogo con las autoridades, Paredes de Vásquez indicó que se analizan diferentes opciones; una sería extender la jornada de labores y asistir los fines de semana y la otra podría ser el trabajo en las casas.

Añadió que en cada uno de los casos los supervisores del área tendrán que velar con que se cumpla la recuperación de las clases.

En cuanto a la reunión de este jueves 24 de agosto, la ministra de Educación aseguró que las negociaciones avanzan y que se les presentó una propuesta a los voceros de los docentes de áreas de difícil acceso.

Entre las propuestas existe un programa de capacitaciones con temas que los docentes pidieron, como las de primeros auxilios. La otra sería la reclasificación de los docentes que laboran en las áreas de difícil, que pasarían a tener una clasificación de difícil condición laboral.

Paredes de Vásquez y el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, se reunieron con los voceros de los docentes en el Colegio Félix Olivares Contreras en la ciudad de David. Para el próximo jueves está programada otra reunión.

En tanto, se conoció que un grupo de docentes no participó en la reunión e insiste en mantenerse en paro.

En relación a ese grupo, la ministra recordó que todos los docentes están invitados al diálogo y que ya se han avanzado en 35 acuerdos en las diferentes reuniones.