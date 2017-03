Migración rechazó la entrada al país a 89 extranjeros en Carnaval

A un total de 89 extranjeros se le prohibió la entrada al país en el paso fronterizo de Paso Canoas durante la celebración del Carnaval de 2017, porque no cumplía con los requisitos establecidos en las leyes, informó este 2 de marzo el Servicio Nacional de Migración (SNM).

De acuerdo con el SNM, de los 89 extranjeros 77 son de origen venezolano, 5 hondureños, 3 salvadoreños, 2 nicaragüenses y el resto eran ciudadanos europeos que no se específico su país de origen.

El SNM recordó que son causales para no permitir el ingreso a Panamá: no pasar la entrevista que realiza el inspector migratorio en la ventanilla de atención, no brindar la dirección exacta donde se hospedarán y manifestar que están laborando sin contar con permiso de trabajo.

De igual forma, “no tener solvencia económica, carecer del boleto de regreso a su país de origen y presentar pasaporte deteriorado”.

Del 25 de febrero al 1 de marzo, el puesto de control del SNM en Paso Canoas reportó un movimiento migratorio de 2 mil 791 entradas entre panameños y extranjeros.