Minsa: Viajeros con destino a Brasil deberán vacunarse contra la fiebre amarilla

23 mar 2017 - 09:20h

Los sitios donde se aplica la vacuna contra la fiebre amarilla en Panamá en días hábiles (lunes a viernes) son:



- Región metropolitana de Salud (Corozal), en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.



- Oficina de Sanidad Marítima Cristóbal (Colón), en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.



-Región de Salud de Chiriquí (oficina de Epidemiología) en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.



- Centro de Salud de Penonomé, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.



- En todos los centros de salud de Darién, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.



Si ya se aplicó la vacuna recuerde – que tiene vigilancia vitalicia– solo debe portar su tarjeta de vacunación internacional (carné amarillo) al momento del viaje.