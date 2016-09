Más de 223 mil niños no asisten a centros de orientación infantil

El 90% de los infantes de entre cero y cuatro años en el país -223 mil 443- no asisten a centros de orientación infantil (COIF).

Esta es una carencia que inquieta tanto a las autoridades de Gobierno como a especialistas en el tema de educación.

Juan Bosco Bernal, rector de la Universidad Especializada de las Américas y exministro de Educación, señaló que la estimulación temprana y la atención a este sector de la población se ha subestimado y no se le ha brindado el interés debido.

Sin embargo, las autoridades de los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud aseguran que son conscientes de la situación y trabajan en la elaboración de un modelo comunitario de educación inicial con el que pretenden triplicar la cobertura actual.

NUEVA REGULACIÓN PARA LOS COIF

A partir de enero de 2017 todos los centros de orientación infantil (COIF) del país deberán acogerse al programa “Estándar de Calidad” que ha creado el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para la atención de niños de entre cero y cuatro años de edad. “Estándar de Calidad” que ha creado el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para la atención de niños de entre cero y cuatro años de edad.

Ana Cristina Terrientes, directora nacional de Servicio de Protección Social del Mides, explicó que mediante este mecanismo se busca fijar el modelo de gestión respecto a la calidad de la educación inicial que se ofrece a la población menor de cuatro años.

SISTEMA Y EVALUACIÓN

La normativa fue aprobada en mayo pasado por el Consejo Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia e institucionalizada mediante la Gaceta Oficial No. 28098, del 18 de agosto de este mismo año.

En total son nueve los puntos que abarca la nueva guía: salud y bienestar, servicio de alimentación, proceso y práctica pedagógica, gestión y formación de talento humano, relaciones e interacciones significativas, espacios y ambientes, relación colaborativa con la familia, redes de apoyo institucional y comunitario, direccionamiento y procesos administrativos.

Establece también el perfil profesional del equipo que labora en los COIF; incluyendo las calificaciones de las maestras, asistentes, personal administrativo y de apoyo. Igualmente se proponen parámetros más estrictos para garantizar la seguridad de las infraestructuras físicas y su acondicionamiento para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Según el cronograma previsto, la entrada en vigencia de la norma será en enero de 2017.

Sin embargo, aún se trabaja en definir el tiempo que se dará a los COIF para que se adapten a las reglas fijadas y el método de evaluación que se aplicará. Este proceso deberá concluir antes de finalizar este año.

Mediante todo este trabajo que se ha realizado y está próximo a ejecutarse se ayudará a evitar que los niños estén expuestos a situaciones negligentes, dijo Terrientes.

Añadió que también permitirá optimizar la atención a la primera infancia, homogeneizar la operación de los COIF y reducir la cantidad de locales que operan de manera ilegal en el país.

SITUACIÓN ACTUAL

La iniciativa surge como una alternativa a las deficiencias que existen en el país en cuanto a la atención de este sector de la población y a la clandestinidad en la que operan algunos de estos centros.

De acuerdo con las estadísticas del Mides, en el país hay 604 COIF, de los cuales, 200 no operan de forma legal, 64 menos que los detectados el año pasado.

Así mismo, se informó que en lo que va de este año han cerrado, al menos, ocho de estos locales con la asistencia del personal de las corregidurías y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), mientras que otros 20 se han podido legalizar.

Algunas de las irregularidades más frecuentes en las inspecciones del Mides son: centros operando en cuartos de alquiler o casas, personal indocumentado y sin conocimiento de la atención a menores, hacinamiento, mal nutrición de los niños e inseguridad.

Terrientes aclaró que la “gran mayoría” de los 200 COIF que están ilegales “brindan una atención adecuada”, no obstante, no han legalizado la actividad comercial y en ese proceso se les está dando la orientación.

De hecho, algunos de los propietarios de estos centros alegan que la “tramitología” para legalizar este tipo de comercio es extenso y costoso, que los obligan a presentar trámites en al menos cuatro instituciones (ver tabla).

Además, debe existir personal idóneo, cada uno con su hoja de vida en la que se incluya el récord policivo y certificado de buena salud.

Yadira de Pérez, licenciada en estimulación temprana y administradora del centro de aprendizaje La Colina de Colores, ubicado en el corregimiento de Pueblo Nuevo, reconoce que las autoridades son exigentes al momento de abrir este tipo de locales, porque se trata de requisitos mínimos para operar.

“Tenemos una gran responsabilidad con el cuidado de cada uno de los niños y niñas, por lo que es importante que se exija cumplir con parámetros y que nosotros los cumplamos”, dijo.

Comenta que en el COIF que regenta, además de la estimulación, se ofrece a los infantes una dieta balanceada y otras actividades como clases de folclor, ballet, entre otros.

Además, el personal a cargo debe ser idóneo y son indispensables facilidades como baños, cocinas y áreas de juego. Otro aspecto importante es el estatus legal del COIF, que debe recibir -al menos- tres visitas de las autoridades del Mides al año.

COBERTURA

Para Juan Bosco Bernal, rector de la Universidad Especializada de las Américas y exministro de Educación, la estimulación temprana y la atención a este sector de la sociedad se ha subestimado y no se ha brindado el interés debido.

Las cifras respaldan su apreciación: los 604 COIF que atienden a un aproximado de 25 mil infantes, representa el 10% de los 248 mil 443 niños de entre cero y cuatro años.

Bernal asegura que esta etapa es “decisiva” para la sociedad, porque es aquí donde termina de desarrollarse el cerebro y se van creando las condiciones para un pensamiento crítico, los valores y el desarrollo integral de los pequeños.

“Si no atendemos esta etapa, muchos de nuestros niños y niñas no tienen futuro ni siquiera en la escuela primaria, porque cuando llegan a esa fase no poseen las habilidades y destrezas que requiere el aprendizaje en esos grados”, apuntó.

En estos mismos términos se expresó Luz María de Kam, directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación (Meduca).

Agregó que este sector de la población es de suma prioridad para el Meduca, ya que este “es pilar fundamental de la educación panameña”.

De hecho, con el objetivo de aumentar la cobertura en la atención de esta población, el Mides, Meduca y el Ministerio de Salud, trabajan en conjunto en un nuevo programa que se prevé implementar a partir del próximo año.

Se trata de un “Modelo de atención integral comunitario” que busca capacitar a los padres y madres de familias sobre cómo estimular en casa a los infantes en las áreas comarcales, rurales y urbano marginales.

El plan contempla el acompañamiento a las familias a través de visitas mensuales para evaluar los avances alcanzados.

Con este proyecto se pretende llegar a unos 75 mil niños de entre cero y cuatro años y reducir así la brecha que hoy existe.